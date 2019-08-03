Происшествия

На акции в Москве начались задержанияРБК 08:08

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу, 27 июля, завершилась задержанием более 1 тыс. человек.
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В центре Москвы начались задержания на несогласованной акции

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