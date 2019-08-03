Происшествия
На акции в Москве начались задержанияРБК 08:08
Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу, 27 июля, завершилась задержанием более 1 тыс. человек.
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Происшествия
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Обновлено в 09:19
Общество
В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России
Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
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В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
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Шоу-бизнес
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Политика
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Музыка
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В Санкт-Петербурге состоялся грандиозный концерт группы Rammstein.
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Происшествия
Житель крымского села застрелил соседа и покончил с собой
Жители села сообщают, что убийство произошло на почве неприязненных отношений — 68-летний сельчанин из охотничьего ружья двумя выстрелами в упор убил своего 39-летнего соседа на глазах у его несовершеннолетней дочери.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
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Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
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Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника
На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник ВСУ
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Обновлено в 09:35
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено вчера в 00:23
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Авто
Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети
Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.
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Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Политика
Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
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Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Здоровье
Ученые выяснили, какие болезни чаще «преследуют» родившихся зимой
Исследователи из Университета Кардиффа считают, что люди, появившиеся на свет зимой или осенью, больше подвержены психическим заболеваниям.
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Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
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Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18