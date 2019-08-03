В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В прошлые выходные протесты закончились рекордными задержаниями — по разным данным от 1074 до 1373 человек были задержаны.

На несогласованной акции в Москве начались задержания

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