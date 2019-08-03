Происшествия

На несогласованной акции в Москве начались задержанияВедомости 07:32

В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В прошлые выходные протесты закончились рекордными задержаниями — по разным данным от 1074 до 1373 человек были задержаны.
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В центре проходит акция за свободные выборы

Эхо Москвы08:00

На Пушкинской площади задержали десяток участников несогласованной акции

Интерфакс07:45

Число задержанных на акции протеста в Москве превысило 300 человек

Дождь08:48

На несогласованной акции в Москве начались задержания

Ведомости07:32

На несогласованной акции оппозиции в Москве за час задержано около 40 человек

Znak.com07:49

МВД сообщило о 30 задержанных на акции в центре Москвы, «ОВД-Инфо» — о 300

Коммерсантъ08:34

Правозащитники сообщили о 311 задержанных на акции в Москве

РБК09:08
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ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года

Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
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Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Венгрии

В третьей практике Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон показал время 1:16,084. Второй результат у Макса Ферстаппена из Red Bull.
Обновлено в 07:36
Общество

Кортнев отказался вести организованный мэрией Москвы фестиваль «по этическим причинам»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Парке Горького, который проходит 3–4 августа.
Обновлено в 07:45
Происшествия

СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей

Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Санкт-Петербурге митинг за честные выборы начался с провокаций

В Санкт-Петербурге на площади Ленина начался согласованный митинг против произвола на выборах и за солидарность с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму.
Обновлено в 07:32
Происшествия

МВД сообщило о 30 задержанных на несогласованной акции в Москве

Обновлено в 08:21
Политика

Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году

Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.
Обновлено в 09:09
Спорт

Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон

17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Кино

В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой

Обновлено в 09:21
Транспорт

Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро

Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12
Политика

Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии

Обновлено в 07:40
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера обошлось США в $32 млн

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, занявшее почти два года, обошлось Минюсту США в $32 млн, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные ведомства.
Обновлено в 03:38
Политика

В США назвали условия для снятия санкций по делу Скрипалей

Госдепартамент США назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции по делу Скрипалей.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram

Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Хоккей

Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа

Обновлено в 08:10
Политика

Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине

Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Зеленский предупредил соратников о недопустимости «договорняков»

Лидер Украины Владимир Зеленский предупредил членов своей партии «Слуга народа» о недопустимости «договорняков» по различным вопросам, а также об ответственности за прогулы.
Обновлено в 08:52
Наука

В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши

Обновлено вчера в 08:33
Единоборства

Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator

Имя наиболее вероятного соперника российского бойца смешанного стиля (ММА) на турнире промоушна Bellator, назвал 3 августа один из представителей организации.
Обновлено в 08:54
Космос

К 2027 году будет закончен Гигантский телескоп

Команда ученых из девяти стран планирует закончить строительство Гигантского Магелланова телескопа (GMT) в Чили в 2027 году.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Московская больница им. Ерамишанцева совершила прорыв

Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

На месте падения Тунгусского метеорита потушили лесной пожар

Обновлено в 05:30
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах

Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Под полом московского ресторана нашли труп

Обновлено в 06:44
Здоровье

Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией

Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Хоккей

«Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи

Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.
Обновлено в 08:20
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
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