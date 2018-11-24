Энергетика
На рынке американских нефтяных фьючерсов образовался «крест смерти», сообщают эксперты. Впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за двести дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Взгляд.ру08:20
с чего всё началось
По данным агентства, впервые с июня 2017 года 50-дневный скользящий средний показатель цены фьючерсов на нефть WTI опустился ниже аналогичного значения за 200 дней.Реальное время04:22
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Энергетика
WSJ: Эр-Рияд и ОПЕК обсуждают компромисс по нефти
По ее данным, суть обсуждаемого сценария заключается в том, чтобы страны-участницы ОПЕК объявили о планах сохранить добычу нефти на уровне, установленном в 2016 году.
Обновлено в 18:06
Энергетика
Reuters: Сечин обсудил с Мадуро задержку поставок нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудил с ним задержку поставок нефти государственной нефтегазовой компанией PDVSA.
Обновлено в 18:13
Энергетика
За восемь лет Югра в 2,6 раза снизила объемы сжигания ПНГ
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 2010 года в 2,6 раза снизились объемы сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).
Обновлено в 15:59
Энергетика
Цены на большинство видов топлива повышаются на АЗС Белоруссии
Розничные цены на автомобильное топливо, за исключением бензина АИ-92, с 25 ноября в очередной раз вырастут в Белоруссии на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено в 09:21
Энергетика
На Украине запретили операторам накручивать цены на газ
Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
«Газпром» построит на Киринском месторождении еще пять скважин
Как отметили в "Газпроме", Киринское газоконденсатное месторождение является первоочередным объектом освоения в проекте "Сахалин-3".
Обновлено вчера в 20:51
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Обновлено в 11:00
Энергетика
Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы
Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.
Обновлено вчера в 03:08
Энергетика
Половина АЗС России может закрыться
Ситуация на топливном рынке является настолько критической, что большое количество независимых автозаправочных станций в стране может просто закрыться, так как начинает работать себе в убыток.
Обновлено вчера в 14:16
Энергетика
Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света
По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика
Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ
В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.
Обновлено вчера в 08:01
Энергетика
Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову
Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
Обновлено в 07:50
Энергетика
В Красноярском крае разработали программу газификации до 2023 года
В Красноярском крае разработали программу газификации на 2019-2023 годы.
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика
JP Morgan понизил прогноз по цене нефти в 2019 году на $10,5
Банк JP Morgan Chase понизил прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году до 73 долларов за баррель с уровня предыдущего прогноза в 83,5 доллара за баррель, заявил глава отдела исследований нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Скотт Дарлинг в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено вчера в 04:50