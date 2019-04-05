Происшествия

На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрывРБК вчера в 21:25

В Венесуэле на нефтепроводе в штате Ансоатеги произошел взрыв, сообщает Noticias со ссылкой на начальника управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Пласидо Малаве. В своем Twitter Малаве опубликовал видео с места происшествия.
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На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

РБКвчера в 21:25

В Венесуэле прогремел взрыв на нефтепроводе

РИА Новостивчера в 19:27

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Коммерсантъвчера в 20:54

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Газета.Ruвчера в 20:05

В Венесуэле взорвался нефтепровод

Интерфаксвчера в 19:47

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Пятый каналвчера в 19:28

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле. Видео

Телеканал 360°вчера в 21:21
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Регионам России направят 700 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек.
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Общество

Елена Малышева ответила на критику врача-остеопата

Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

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Обновлено вчера в 19:16
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Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
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Кино

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Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
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«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов», - цитирует «112.Украина» внештатного советника президента страны Олег Медведев.
Обновлено вчера в 10:37
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Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
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Байден отреагировал на опубликованное Трампом шуточное видео

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Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель

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Обновлено вчера в 23:34
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

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Стали известны все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

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Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7

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Восемь военных кораблей из четырех стран - членов НАТО придут в пятницу в порт Клайпеда для участия в операции по разминированию DEUSQUADEX 19-1/BALTEX.
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Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

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