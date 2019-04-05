Происшествия

На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрывПолитическая Экспертиза вчера в 20:59

Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны венесуэльского штата Ансоатеги Пласидо Малаве рассказал о взрыве на нефтепроводе в окрестностях города Урика. Об инциденте в Венесуэле рассказал Малаве, выложил в сервисе Twitter видео произошедшего взрыва.
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На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

РБКвчера в 21:25

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле. Видео

Телеканал 360°вчера в 21:21

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Коммерсантъвчера в 20:54

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Газета.Ruвчера в 20:05

В Венесуэле взорвался нефтепровод

Интерфаксвчера в 19:47

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Пятый каналвчера в 19:28

В Венесуэле прогремел взрыв на нефтепроводе

РИА Новостивчера в 19:27
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