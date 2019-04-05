На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрывПолитическая Экспертиза вчера в 20:59

Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны венесуэльского штата Ансоатеги Пласидо Малаве рассказал о взрыве на нефтепроводе в окрестностях города Урика. Об инциденте в Венесуэле рассказал Малаве, выложил в сервисе Twitter видео произошедшего взрыва.

На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

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