Происшествия
На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрывПолитическая Экспертиза вчера в 20:59
Начальник службы гражданской обороны и пожарной охраны венесуэльского штата Ансоатеги Пласидо Малаве рассказал о взрыве на нефтепроводе в окрестностях города Урика. Об инциденте в Венесуэле рассказал Малаве, выложил в сервисе Twitter видео произошедшего взрыва.
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