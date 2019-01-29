Энергетика
На нефть оказывают давление противоречивые факторыREGNUM вчера в 08:20
«Соединенные Штаты остаются основным пунктом назначения для венесуэльской нефти, несмотря на их политические разногласия, хотя в последние годы объемы сократились на фоне экономического кризиса в Венесуэле и в связи с тем, что правительство США начало применять санкции против южноамериканской страны», — пояснил эксперт.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 01:38, Ашберн
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Единоборства
Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором
Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.
Обновлено вчера в 13:41
Космос
Очередной пилотируемый полёт на МКС отложили на 14 марта
Первый в 2019 году пилотируемый полёт к Международной космической станции отложен на 14 марта.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Эксперт описал последствия в случае войны России и Японии
Обновлено вчера в 22:45
Транспорт
В России начали тестировать автоматический паспортный контроль
В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия
С телефонов Сбербанка позвонили мошенники
По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты.
Обновлено вчера в 17:43
Транспорт
Весь наземный транспорт Москвы оснастили валидаторами
Ликсутов напомнил, что с сентября прошлого года были убраны турникеты на всем наземном транспорте Москвы, благодаря чему время в пути сократилось на 5–25 минут.
Обновлено в 01:08
ЖКХ
В Барнауле в сильный мороз произошла авария на теплотрассе
Еще одна коммунальная авария произошла на сетях с холодной водой: затопило дорогу и трамвайные пути на одной из крупных транспортных артерий города.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
МИД России изучит статью WP о «тайном предложении» Пхеньяну
Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Москва осенью 2018 года якобы предложила Пхеньяну отказаться от ядерной программы в обмен на строительство Россией АЭС в Северной Корее.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
В России начали продавать Fiat Doblo с более мощным двигателем
Итальянская компания Fiat привезла в Россию новую версию коммерческого фургона Fiat Doblo, оснащенную более мощным мотором, – 1,4-литровым двигателем T-Jet с отдачей 120 «лошадок».
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Минфин предложил увеличить лимит выплат за вред здоровью по ОСАГО
В Министерстве финансов предлагают приравнять лимит выплаты за вред жизни и здоровью в рамках обязательного страхования ответственности перевозчика и по ОСАГО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента финансовой политики ведомства Веру Балакиреву.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Ритейлер «Вкусвилл» задумался об IPO
Ритейлер "Вкусвилл" может провести IPO.
Обновлено в 00:53
Политика
Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну
Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны и заблокировал доступ к его банковским счетам.
Обновлено вчера в 18:56
Авто
KIA презентует компактный кроссовер XCeed на автосалоне в Женеве
Тест-драйвы начались еще в прошлом году, но никаких подробностей о технической стороне кроссовера пока не известно.
Обновлено в 01:21
Интернет
Назван способ прочесть удаленные в WhatsApp сообщения
Удаленные собеседником сообщения в WhatsApp можно прочесть благодаря функции резервного копирования, которая по умолчанию установлена в приложении.
Обновлено в 00:47
Здоровье
В Перми закрывают школы, гимназии и лицеи на карантин по ОРВИ и гриппу
"Школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 31 января по 8 февраля включительно", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:07
Общество
Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы
«ИРИ будет заниматься консультированием региональных администраций по выстраиванию работы в интернете: правильное ведение официальных сообществ регионов в соцсетях, ответы на жалобы и обращения пользователей соцсетей, работа в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее», — отмечает источник, близкий к администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Apple снизит цены на iPhone в странах с ослабевшей нацвалютой
Цены на смартфоны iPhone понизятся в странах с ослабленной национальной валютой по отношению к доллару.
Обновлено в 00:46
Общество
МЧС приостановило работу 315 ТЦ после проверок пожарной безопасности
Деятельность 315 торгово-развлекательных центров в России остается приостановленной после проверок пожарной безопасности, ведутся работы по устранению недостатков, сообщил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору - директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Выручка Apple снизилась на 5%, доходы от продаж iPhone упали на 15%
Доходы от продаж iPhone снизились на 15% по сравнению с годом ранее, в то же время квартальный доход от других продуктов и сервисов вырос на 19%.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В окрестностях Читы горит полигон ТБО
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле
"Первый подмосковный Mercedes сойдет с конвейера в апреле", - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира
Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран мира. Список опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Морском университете во Владивостоке
Правоохранительные органы проводят обыски у руководства Морского государственного университета имени адмирала Невельского во Владивостоке, сообщил агентству ТАСС источник в силовом ведомстве региона.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем
Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Против высказались 321, за — 298 депутатов.
Обновлено вчера в 19:24
Авто
УАЗ «Пикап» стал самым продаваемым пикапом в России в прошлом году
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Все школы и детсады Екатеринбурга закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Все детские сады и школы Екатеринбурга закрыты на карантин из-за роста заболеваемости жителей острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) и гриппом.
Обновлено в 01:18