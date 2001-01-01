Энергетика
На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и КитаемREGNUM вчера в 00:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.
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Цены на нефть падают на фоне возможного обострения торговой войны США и Китая
Financial Oneвчера в 10:59
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Футбол
Переходом Дзюбы в АПЛ займётся агент Роналду
Как стало известно «Чемпионату», известный агент Жорже Мендеш получил авторизацию на 30-летнего форварда и будет пытаться организовать его переход в один из английских клубов.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми
Обновлено в 02:29
Политика
Песков: Кремль четко знает, как повысить благосостояние россиян
Дмитрий Песков назвал причины падения уровня жизни россиян и заверил, что в Кремле знают, как изменить ситуацию с доходами.
Обновлено в 05:55
Кино
«Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории
Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.
Обновлено в 04:29
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1
На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1.
Обновлено в 05:06
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей
Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.
Обновлено в 05:46
Игры
Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
Обновлено в 03:39
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Транспорт
Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область
Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолёт Ми-8
На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Марьяна Ро рассказала, как женатый Влад Соколовский предлагал ей секс
19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро рассказала в шоу Анастасии Ивлеевой о пикантных предложениях певца Влада Соколовского.
Обновлено в 04:55
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Политика
МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов
Напомним, что 27 мая МИД Украины потребовал от Москвы назвать дату и место передачи украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 05:28
Политика
Рада пожаловалась в ООН на нарушение прав коренных народов РФ
В обращении украинского парламента к ООН, Парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и национальным парламентам других стран осуждается «нарушение прав коренных народов» в РФ.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фото с модельными ножками
Подписчики отметили заметное похудение певицы. Оперная певица Анна Нетребко всегда отличалась нехарактерной для своих коллег стройностью.
Обновлено в 05:56
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Политика
УПЦ Филарета окончательно объявлена вне закона
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) подписал указ, признающий недействительными все документы самопровозглашенного Киевского патриархата Украинской православной церкви, выданные после 30 января 2019 года.
Обновлено в 04:31
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22