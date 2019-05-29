Экономика
На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и КитаемREGNUM 00:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Автоспорт
Хюлькенберг может заменить Гасли в команде «Ред Булл»
31-летний немецкий пилот может заменить в команде «Ред Булл» Пьера Гасли, чей уровень выступлений не устраивает руководство «быков».
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку
В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
Обновлено в 09:05
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца
«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе
Регина Тодоренко рассказала, что сейчас готовится к свадьбе.
Обновлено в 10:27
Политика
Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Авто
В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
За первые четыре месяца 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 475 тыс. единиц, что практически совпадает с результатом за аналогичный период прошлого года (474,9 тыс. шт.).
Обновлено в 04:36
Игры
В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding
Обновлено в 04:03
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану
Туристам в Таиланде разрешили допуск к мариухане «в медицинских целях» - это следует из положений, связанных с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях, которые на днях одобрило правительство Таиланда.
Обновлено в 08:23
Политика
Эксперты прогнозируют победу врио глав регионов в первом туре выборов
У действующих врио губернаторов регионов есть хорошие шансы на победу в первом туре предстоящих выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Политика
Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»
Представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к немецким СМИ, опубликовавшим видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристана Штрахе и «россиянки».
Обновлено в 07:13
Футбол
Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»
Болельщики "Наполи" провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника "Ювентуса".
Обновлено в 08:30
Политика
В новый состав ВАК не вошли противники Мединского
В новый состав ВАК вошли 139 человек вместо 130 в предыдущем, в президиум - 84 человека вместо 93.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах
48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне
В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
Обновлено в 00:43
Экономика
Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), включающая в себя более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, сообщила о сложностях с развитием региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо.
Обновлено в 04:36
Общество
ФАС возбудила дело против «Ростелекома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину
Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали.
Обновлено в 09:46
Гаджеты
Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro
Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15