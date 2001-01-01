Энергетика
На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и КитаемREGNUM 00:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.
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Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Протестующие во Львове штурмом взяли здание горсовета
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Транспорт
Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро
Причиной сбоя стало то, что пассажир уронил на путь посторонний предмет.
Обновлено в 16:14
Футбол
Азар — после победы «Челси» в финале Лиги Европы: думаю, это прощание
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом» заявил, что решил покинуть клуб.
Обновлено в 17:24
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 13:39
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
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Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину
Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе дал признательные показания. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Общество
Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины
Самыми счастливыми людьми признаны незамужние женщины, но и они сталкиваются с проблемами в обществе.
Обновлено в 15:11
Здоровье
В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
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Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
Игры
Sony назвала дату выхода Death Stranding
Обновлено в 13:46
Политика
Король Нидерландов пригласил Трампа посетить страну
Король Нидерландов Виллем-Александер направил приглашение президенту США Дональду Трампу нанести визит в страну.
Обновлено в 16:19
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскрыли планы США по дестабилизации России
В эфире телеканала «Звезда» представитель Минобороны отметил, что американская корпорация RAND, которая занимается стратегическими исследованиями для правительства США, подготовила доклад, где собрала рекомендации по оказанию давления на Россию.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Футбол
Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду
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Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Театры
Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
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Шнуров женился на Михеевой в новом клипе «Ленинграда»
В Сети появился новый клип группы "Ленинград", который опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Онищенко рассказал, когда начнут лечить «офисное выгорание»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально классифицировать «офисное выгорание» как болезнь.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях
Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.
Обновлено в 10:39