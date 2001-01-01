На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и КитаемREGNUM 00:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.

На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и Китаем

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