Энергетика

На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и КитаемREGNUM вчера в 00:14

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.
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В центре внимания нефтяного рынка отчёт о запасах

REGNUM00:16

Цены на нефть падают на фоне возможного обострения торговой войны США и Китая

Financial Oneвчера в 10:59
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Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина

Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев: «Без спиртного жена уже не может»

Буквально около недели назад Гоген Солнцев жаловался подписчикам на то, что его жена подралась в санатории, где отдыхала, и ее пришлось забрать домой.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского

Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Футбол

Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблем

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
Обновлено в 01:17
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено вчера в 10:55
Транспорт

Первые поезда направятся по Крымскому мосту в Москву и Петербург

Первые поезда отправятся из Севастополя в Санкт-Петербург и по маршруту из Симферополя в Москву.
Обновлено вчера в 07:15
Космос

NASA: Полное солнечное затмение ожидают 2 июля

По информации NASA, полное затмение Солнца состоится 2 июля.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Кобальт и никель добыли инвестора

Кенес Ракишев вложит в Горностаевское $ 200 – 300 млн Как стало известно "Ъ", Fincraft Resources основного акционера золотодобывающей Petropavlovsk Кенеса Ракишева инвестирует в запуск рудников на Горностаевском, одном из крупнейших месторождений кобальта и никеля в Казахстане, $ 200 – 300 млн.
Обновлено вчера в 18:44
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Три человека спасены из вентиляционной шахты на северо-востоке Москвы

Как сообщили в МЧС, по прибытии спасательная бригада установила, что в вентиляционной шахте на глубине 5 м находятся три человека.
Обновлено вчера в 20:20
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

Обновлено в 00:54
Футбол

Сарри рассказал о своём будущем в «Челси» после победы в Лиге Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Арсеналом» в финале Лиги Европы ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

Всего за красоту мужчине придется заплатить 3 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 18:16
Общество

В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына

Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.
Обновлено в 01:22
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Театры

Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено вчера в 04:21
Общество

Далай-лама заявил, что не разочарован в людях

Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Наука

Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины

Медики из Гарварда и Японии советуют пожилым женщинам совершать около семи тысяч шагов в день для поддержания здоровья сердца и сосудов в максимально хорошем состоянии.
Обновлено вчера в 15:00
Космос

Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено вчера в 03:29
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