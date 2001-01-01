Энергетика
На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и КитаемREGNUM вчера в 00:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.
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Цены на нефть падают на фоне возможного обострения торговой войны США и Китая
Financial Oneвчера в 10:59
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина
Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев: «Без спиртного жена уже не может»
Буквально около недели назад Гоген Солнцев жаловался подписчикам на то, что его жена подралась в санатории, где отдыхала, и ее пришлось забрать домой.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблем
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
Обновлено в 01:17
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено вчера в 10:55
Транспорт
Первые поезда направятся по Крымскому мосту в Москву и Петербург
Первые поезда отправятся из Севастополя в Санкт-Петербург и по маршруту из Симферополя в Москву.
Обновлено вчера в 07:15
Космос
NASA: Полное солнечное затмение ожидают 2 июля
По информации NASA, полное затмение Солнца состоится 2 июля.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Кобальт и никель добыли инвестора
Кенес Ракишев вложит в Горностаевское $ 200 – 300 млн Как стало известно "Ъ", Fincraft Resources основного акционера золотодобывающей Petropavlovsk Кенеса Ракишева инвестирует в запуск рудников на Горностаевском, одном из крупнейших месторождений кобальта и никеля в Казахстане, $ 200 – 300 млн.
Обновлено вчера в 18:44
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год
Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Три человека спасены из вентиляционной шахты на северо-востоке Москвы
Как сообщили в МЧС, по прибытии спасательная бригада установила, что в вентиляционной шахте на глубине 5 м находятся три человека.
Обновлено вчера в 20:20
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
Сарри рассказал о своём будущем в «Челси» после победы в Лиге Европы
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Арсеналом» в финале Лиги Европы ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей
Всего за красоту мужчине придется заплатить 3 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына
Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.
Обновлено в 01:22
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:31
Театры
Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 04:21
Общество
Далай-лама заявил, что не разочарован в людях
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
Наука
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Медики из Гарварда и Японии советуют пожилым женщинам совершать около семи тысяч шагов в день для поддержания здоровья сердца и сосудов в максимально хорошем состоянии.
Обновлено вчера в 15:00
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено вчера в 03:29