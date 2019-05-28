Энергетика
На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и КитаемREGNUM 00:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.
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Космос
Юные исследователи Хакасии выиграли путёвки от «Роскосмоса»
Будущие учёные набрали 94,4 балла из 100 возможных, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
Обновлено в 05:04
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Обновлено в 04:34
Политика
В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии
В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Наука
Нестабильный робот научился ездить во все стороны
Обновлено в 02:32
Экономика
Многодетным семьям компенсируют ипотеку
Обновлено вчера в 09:04
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Авто
Студенты Volkswagen разработали два спортивных концепта на базе Golf
Volkswagen представил два экспериментальных концепт-кара, которые были разработаны группой студентов немецкой марки.
Обновлено в 05:56
Политика
Падение рейтинга Путина объяснил глава ВЦИОМ
Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров объяснил причину падения рейтинга президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Дождь».
Обновлено в 01:05
Общество
В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий
Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
Театры
Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Уволенный из армии мужчина пытался взорвать сослуживцев в Ленобласти
В Ленобласти задержали мужчину, уволенного из армии по компрометирующим обстоятельствам.
Обновлено в 03:00
Политика
Первого зампреда правительства Коми уволили за утрату доверия
Как сообщается в документе, Лариса Максимова освобождена от должности в связи с утратой доверия.
Обновлено в 05:20
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство российскому хоккеисту
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство страны хоккеисту из России Александру Костикову.
Обновлено в 05:58
Общество
Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану выдали два англо-русских словаря
Американские дипломаты принесли два англо-русских словаря обвиняемому в шпионаже гражданину четырех стран Полу Уилану, находящемуся в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 04:46
Общество
МЧС предупредило о жаре в Москве
Обновлено в 04:12
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50