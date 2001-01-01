Энергетика
На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и КитаемREGNUM 00:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Транспорт
Переход с МЦК на железнодорожную платформу «Ленинградская» в Москве откроют 12 июня
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.
Обновлено в 06:32
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»
Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Хоккей
После поражения от России на ЧМ Швеция сменила тренера
Шведская Федерация хоккея произвел рокировку на посту главного тренера национальной сборной.
Обновлено в 07:27
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой отпразднуют новую свадьбу
Певица давала Владу по 150 тысяч рублей в месяц на содержание первой жены и сына, перестала делать это, когда узнала, что деньги шли на покупку запрещенных веществ, и стала передавать семье племянника продукты.
Обновлено в 05:16
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Врачам Колорадо разрешили заменять опиоидные препараты марихуаной
Многие врачи относятся к новому закону со скепсисом, отмечая, что рекомендовать пациентам марихуану вместо лекарств с доказанной эффективностью по меньшей мере странно.
Обновлено вчера в 04:09
Космос
2 июля жители Земли смогут увидеть солнечное затмение
Солнечный диск полностью скроется в тень на 4 минуты и 33 секунды, сообщает NASA.Увидят необычное явление люди, живущие в южной части Тихого океана, а также в Аргентине и Чили.
Обновлено в 07:09
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Футбол
OverDrive: BoombI4 заменит Edward в составе NaVi
Игрок Winstrike Team Кирилл Boombl4 Михайлов перейдет в состав Natus Vincere по CS:GO. В команде он заменит Иоанна Edward Сухарева.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Заявлено о потере спецназом Косово важных документов на месте операции
Одно из крупнейших сербских изданий «Новости Онлайн» пишет о том, что в ходе косовской вылазки представителя полицейского спецназа Приштины «потеряли важные документы».
Обновлено в 05:17
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Музыка
Крид прокомментировал свое решение уйти из Black Star
Обо всем Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на YouTube 28 мая.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Политика
Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове
Последние события в Косове и Метохии спровоцированы теми, чья цель — создать из Балкан кордон, отгораживающий Европу от России.
Обновлено в 06:38
Авто
В России сертифицировали новую Mazda3
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Mazda3 нового поколения.
Обновлено в 05:42
Авто
Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке
Обновлено в 05:58
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Финансы
Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии
Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43