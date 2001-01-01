Энергетика

На нефть давит эскалация торгового конфликта между США и КитаемREGNUM 00:14

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится заключать торговую сделку с Китаем. Китай осторожно намекнул, что снизит экспорт на редкоземельные металлы, которые не были включены США в список товаров, в отношении которых власти повысили пошлины.
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Нефтяной рынок «взят в тиски»

REGNUM05:58
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Транспорт

Переход с МЦК на железнодорожную платформу «Ленинградская» в Москве откроют 12 июня

Обновлено в 06:54
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий прокомментировал для "Известий" заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с использованием американских фрегатов.
Обновлено в 06:32
Театры

Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:38
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»

Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Хоккей

После поражения от России на ЧМ Швеция сменила тренера

Шведская Федерация хоккея произвел рокировку на посту главного тренера национальной сборной.
Обновлено в 07:27
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой отпразднуют новую свадьбу

Певица давала Владу по 150 тысяч рублей в месяц на содержание первой жены и сына, перестала делать это, когда узнала, что деньги шли на покупку запрещенных веществ, и стала передавать семье племянника продукты.
Обновлено в 05:16
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Здоровье

Врачам Колорадо разрешили заменять опиоидные препараты марихуаной

Многие врачи относятся к новому закону со скепсисом, отмечая, что рекомендовать пациентам марихуану вместо лекарств с доказанной эффективностью по меньшей мере странно.
Обновлено вчера в 04:09
Космос

2 июля жители Земли смогут увидеть солнечное затмение

Солнечный диск полностью скроется в тень на 4 минуты и 33 секунды, сообщает NASA.Увидят необычное явление люди, живущие в южной части Тихого океана, а также в Аргентине и Чили.
Обновлено в 07:09
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Футбол

OverDrive: BoombI4 заменит Edward в составе NaVi

Игрок Winstrike Team Кирилл Boombl4 Михайлов перейдет в состав Natus Vincere по CS:GO. В команде он заменит Иоанна Edward Сухарева.
Обновлено вчера в 06:20
Политика

Заявлено о потере спецназом Косово важных документов на месте операции

Одно из крупнейших сербских изданий «Новости Онлайн» пишет о том, что в ходе косовской вылазки представителя полицейского спецназа Приштины «потеряли важные документы».
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров наградил Анастасию Стоцкую неприятной болезнью

Обновлено в 05:55
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Футбол

Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Музыка

Крид прокомментировал свое решение уйти из Black Star

Обо всем Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на YouTube 28 мая.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Политика

Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове

Последние события в Косове и Метохии спровоцированы теми, чья цель — создать из Балкан кордон, отгораживающий Европу от России.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
Авто

В России сертифицировали новую Mazda3

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на Mazda3 нового поколения.
Обновлено в 05:42
Авто

Hyundai и «Сколково» запустят сервис аренды машины по подписке

Обновлено в 05:58
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Финансы

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

На территории судостроительного предприятия «Ленинская кузница» (переименована в «Кузницу на Рыбацком»), которое ранее принадлежало экс-президенту Украины Петру Порошенко, вспыхнул пожар, сообщило 29 мая информационное агентство «Украинские новости».
Обновлено в 04:43
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
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