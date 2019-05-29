Энергетика
Нефть торгуется разнонаправленно на фоне страхов о торговлеFinancial One вчера в 10:12
"Динамика цен на нефть невнятная, потому что рынок нефти в настоящее время зажат между рисками предложения и опасениями по поводу спроса", - сообщили аналитики Commerzbank.
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Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Политика
МИД России вызвал посла Испании
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных», — сообщили во вторник, 28 мая, на официальном сайте МИД России.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей
Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России
Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Кино
Волгоградцев приглашают посмотреть кино под открытым небом
Жители и гости города-героя смогут увидеть несколько кинокартин под открытым небом. Волгоград, 29 мая / «Волга-Медиа.ру» /.
Обновлено в 01:16
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Кино
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
После завершения «Игры престолов» статус самого обсуждаемого телешоу в текущем эфире перешел к другому проекту HBO (произведенному совместно с британским Sky) — мини-сериалу «Чернобыль», посвященному катастрофе на местной АЭС в 1986 году и без прикрас иллюстрирующему как советскую действительность тридцатилетней давности, так и обстоятельства трагедии.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Красноярске изъяли партию наркотиков на три миллиона рублей
Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю, в ходе обыска у молодого человека нашли три вида синтетических наркотических препаратов, в том числе героина, которые он мог бы реализовать на "черном рынке" на общую сумму в три миллиона рублей.
Обновлено в 02:32
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Политика
Путин предложил назначить Назарбаева председателем Евразийского совета
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может стать председателем Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 02:03
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Россияне вернулись в режим экономии
Согласно исследованию «Ромир», население России вновь вернулось к режиму экономии на фоне подорожания большинства товаров, включая бензин и услуги ЖКХ, а также при почти не меняющихся доходах.
Обновлено вчера в 03:53
Политика
Президент Сербии привёл армию в боевую готовность
Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о том, что Вооружённые силы страны и спецназ МВД должны быть в полной боевой готовности, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на национальное телевидение.
Обновлено вчера в 05:30
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти Трушев не смог обжаловать арест
Самарский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на заочный арест Романа Трушева, находящегося в международном розыске по уголовному делу о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 02:34
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон лечится от алкоголизма
32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss, которая находится в штате Коннектикут, на протяжении месяца, сообщает издание Page Six.
Обновлено в 02:02
Авто
Audi получила ОТТС на новый Audi Q3 для России
Кроссовер Audi Q3 второго поколения приедет в Россию в единственной версии со «старым» двигателем 1.4 TSI.
Обновлено вчера в 10:15
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале
Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Здоровье
В Башкирии умер семилетний мальчик из-за отсутствия лекарств
В городе Дюртюли умер семилетний Нияз Галиулин.
Обновлено в 02:26
Общество
Минтруд назвал самые востребованные профессии
ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты России составило рейтинг самых востребованных профессий, который опубликован в Справочнике профессий (.pdf).
Обновлено в 02:29
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Религия
В РПЦ обеспокоены состоянием храмов в деревнях
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова
Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18