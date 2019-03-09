Армия и оружие

На нашивках бригады ВСУ появится изображение черепаРИА Новости 12:22

Начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил новую символику для трех боевых бригад Сухопутных сил Украины, на нашивках одной из них появится изображение черепа с надписью "Украина или смерть".
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Виктор Муженко
Накануне дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад.
— Виктор Муженко, украинский военачальникRT на русском 13:06

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В Госдуме прокомментировали введение новой символики для бригад ВСУ

Российская газета14:04

На рукавах бригады ВСУ появится череп

Газета.Ru14:40

Бойцам ВСУ официально утвердили символику «Украина или смерть»

Московский Комсомолец06:24

В ВСУ утвердили символику с черепом и надписью «Украина или смерть»

RT на русском13:06

Череп появился на рукавах новой формы ВСУ

News.ru11:08

Фото: символика «Украина или смерть» с изображением черепа утверждена для бойцов ВСУ

РЕН ТВ06:38

На нашивках бригады ВСУ появится изображение черепа

РИА Новости12:22

Украинская армия получила шевроны «Мертвой головы» войск СС

Вести.UZ10:03
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
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Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах

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Происшествия

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Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в субботу в центральной части Колумбии, сообщило издание Daily Sabah.
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Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что утверждения президента Украины Петра Порошенко о необходимости высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия скажутся не лучшим образом на бюджете страны в случае его приобретения.
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Происшествия

Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали

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Спорт

Трусова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе.
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Политика

В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках

Пользователи социальных сетей раскритиковали высказывание руководителя администрации Чувашии Юрия Васильева о невысоких зарплатах бюджетников.
Обновлено в 11:39
Происшествия

На подстанции в Венесуэле произошел пожар

На подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, пишет в субботу, 9 марта, портал Nacional.
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«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано»

Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом

В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.
Обновлено в 14:46
Культура

Владимира Этуша похоронят рядом с родственниками

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Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»

Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
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Спорт

Шведский биатлонист вновь раскритиковал Логинова

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон вновь критически отозвался о российском биатлонисте Александре Логинове, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник

ВВС Индии засекли беспилотник около 19.30 по местному времени (16.30 мск) в районе города Ганганагар, после чего дрон был сбит.
Обновлено в 14:31
Политика

Около 20 тыс. человек собрались на митинге оппозиции в Каракасе

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Общество

Ушел из жизни внук адмирала Колчака

Сегодня на 86-м году жизни скончался Александр Колчак — внук адмирала Александра Колчака.
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Происшествия

Полиция Парижа задержала 13 участников манифестации «желтых жилетов»

Обновлено в 11:30
Происшествия

В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива

«Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.
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Армия и оружие

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Полковник запаса Марек Вжосек назвал Калининградскую область военным пугалом России из-за количества размещенных там вооружений.
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Чемпион по поеданию блинов умер сразу после конкурса во Владимире

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Армия и оружие

СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в матче РПЛ

Футболисты ЦСКА обыграли казанский «Рубин» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Футбол

Манчестер Сити — Уотфорд 3:1

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Общество

Отель «Эмеральд» на Суворовском проспекте выставили на продажу

Обновлено в 13:41
Религия

Умер настоятель петербургского Казанского собора

После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.
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Футбол

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Общество

116-летняя японка стала самым старым человеком в мире

Самым старым человеком в мире признана жительница Японии Канэ Танака, передает канал "Россия 24".
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Шоу-бизнес

Галкин рассказал о сложностях возврата на сцену Аллы Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин рассказал Кире Прошутинской в программе "Он и она", какие сложности сейчас преследуют его супругу Аллу Пугачеву, которая готовится вновь выйти на сцену, чтобы отпраздновать 70-летний юбилей.
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Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства

Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.
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Общество

В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.
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