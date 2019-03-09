Армия и оружие
На нашивках бригады ВСУ появится изображение черепаРИА Новости 12:22
Начальник генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил новую символику для трех боевых бригад Сухопутных сил Украины, на нашивках одной из них появится изображение черепа с надписью "Украина или смерть".
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Накануне дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад.
— Виктор Муженко, украинский военачальникRT на русском 13:06
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Происшествия
Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии
Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в субботу в центральной части Колумбии, сообщило издание Daily Sabah.
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Политика
В Госдуме не увидели в словах Порошенко о высокоточном оружии ничего хорошего для Украины
Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что утверждения президента Украины Петра Порошенко о необходимости высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия скажутся не лучшим образом на бюджете страны в случае его приобретения.
Обновлено в 12:56
Спорт
Трусова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе.
Обновлено в 14:46
Политика
В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках
Пользователи социальных сетей раскритиковали высказывание руководителя администрации Чувашии Юрия Васильева о невысоких зарплатах бюджетников.
Обновлено в 11:39
Происшествия
На подстанции в Венесуэле произошел пожар
На подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, пишет в субботу, 9 марта, портал Nacional.
Обновлено в 13:32
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу над «Райо Вальекано»
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом
В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.
Обновлено в 14:46
Культура
Владимира Этуша похоронят рядом с родственниками
Обновлено в 07:58
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»
Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
Обновлено в 11:57
Спорт
Шведский биатлонист вновь раскритиковал Логинова
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон вновь критически отозвался о российском биатлонисте Александре Логинове, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник
ВВС Индии засекли беспилотник около 19.30 по местному времени (16.30 мск) в районе города Ганганагар, после чего дрон был сбит.
Обновлено в 14:31
Общество
Ушел из жизни внук адмирала Колчака
Сегодня на 86-м году жизни скончался Александр Колчак — внук адмирала Александра Колчака.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива
«Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
Полковник запаса Марек Вжосек назвал Калининградскую область военным пугалом России из-за количества размещенных там вооружений.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в матче РПЛ
Футболисты ЦСКА обыграли казанский «Рубин» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:25
Футбол
Манчестер Сити — Уотфорд 3:1
Обновлено в 14:19
Религия
Умер настоятель петербургского Казанского собора
После тяжелой болезни в возрасте 87 лет скончался настоятель Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге протоиерей Павел Красноцветов.
Обновлено в 12:30
Футбол
Полузащитник «Спартака» попал в сферу интересов «ПСЖ»
Обновлено в 14:14
Общество
116-летняя японка стала самым старым человеком в мире
Самым старым человеком в мире признана жительница Японии Канэ Танака, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о сложностях возврата на сцену Аллы Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин рассказал Кире Прошутинской в программе "Он и она", какие сложности сейчас преследуют его супругу Аллу Пугачеву, которая готовится вновь выйти на сцену, чтобы отпраздновать 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:16
Общество
Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства
Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.
Обновлено в 05:26
Общество
В Татарстане чиновница отказалась от подаренного Porsche
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, подаренного ей поклонником на 8 марта.
Обновлено в 10:27