Армия и оружие
На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть»РБК 13:25
У двух других бригад, которые представлены в посте Муженко, появятся нашивки с надписями Dei Gratia («Божиею милостью») и Simul Ad Victoriam («Вместе к победе»). В конце февраля на Украине задержали генерал-полковника Владимира Заману, бывшего главу генштаба ВСУ.
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Накануне дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад.
— Виктор Муженко, украинский военачальникRT на русском 13:06
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Происшествия
Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии
Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в субботу в центральной части Колумбии, сообщило издание Daily Sabah.
Обновлено в 14:48
Спорт
Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров
Российский конькобежец Павел Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
Обновлено в 15:56
Спорт
Трусова выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию
Россиянка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе.
Обновлено в 14:40
Футбол
Футболисты «Монако» с Головиным сыграли вничью с «Бордо»
Футболисты "Монако" и "Бордо" разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:13
Кино
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
Обновлено в 09:23
Музыка
Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»
Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
Обновлено в 11:57
Политика
Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью
По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Источник рассказал о драке водителей грузовых такси в московском ТЦ
Драка между водителями такси произошла в торговом центре "Тройка" в центре Москвы, пострадал один человек, рассказал в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Глава МВД Индии сообщил о секретном ударе по Пакистану
В течение последних пяти лет Индия нанесла три успешных удара по Пакистану.
Обновлено в 16:10
Политика
Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко
Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
Обновлено в 13:04
Общество
Ушел из жизни внук адмирала Колчака
Внук адмирала Александра Колчака умер в субботу, 9 марта, на 86-м году жизни, об этом сообщается на странице Союза Потомков Галлиполийцев в Facebook.
Обновлено в 15:33
Спорт
Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира
Обновлено в 12:03
Происшествия
«Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет
Будучи подростком, Лотте выиграла в конкурсе красоты и стала обладательницей титула «Юная мисс Вселенная».
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Как во Франции прошла 17-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
В Госдуме назвали утопией идею Порошенко о ракетах для целей в тылу РФ
Заявление украинского президента о необходимости создания ракет для поражения целей в тылу России преследует цель сообщить миру о желании разместить такое иностранное вооружение, а выпускать его в стране никто и не планирует.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом
В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.
Обновлено в 14:46
Футбол
«Спартак» ближе к «Динамо», чем кажется
В последних дерби после возвращения «Динамо» в элиту увидели ничью, минимальную победу хозяев игры в Химках, а потом успех «Спартака» в домашних стенах – 2:1. Серию из одних побед прервали, но пока «динамовцы» не переломили ход истории в паре.
Обновлено в 14:35
Футбол
Гвардиола может сменить Аллегри в «Ювентусе»
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива
«Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали
Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о сложностях возврата на сцену Аллы Пугачевой
Телеведущий Максим Галкин рассказал Кире Прошутинской в программе "Он и она", какие сложности сейчас преследуют его супругу Аллу Пугачеву, которая готовится вновь выйти на сцену, чтобы отпраздновать 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:16
Политика
Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»
Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Происшествия
На подстанции в Венесуэле произошел пожар
На подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, пишет в субботу, 9 марта, портал Nacional.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Футбол
«Милан» обыграл на выезде «Кьево»
В матче 27-го тура чемпионата Испании «Милан» одержал выездную победу над «Кьево» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Лукас Билья (31-я минута) и Кшиштоф Пентек (57).
Обновлено в 16:26
Политика
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Обновлено в 08:02
Спорт
Большунов выиграл марафон на Кубке мира в Осло
Обновлено в 07:18