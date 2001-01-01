Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДСКоммерсантъ 18:59
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.
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Политика
Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов на Украине
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Обновлено в 13:54
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Здоровье
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Врачи Псковской области приняли участие в первом благотворительном любительском парном турнире по теннису среди медицинских работников MEDICAL TROPHY 2019.
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Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря
Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
Происшествия
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Пожарные локализовали возгорание на складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
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Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
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Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
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Экономика
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В Британии умерла девятая «девушка Бонда» актриса Таня Мале
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Обновлено в 22:27
Политика
Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов
Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
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Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Почему США не могут разработать электромагнитную пушку
Обновлено в 17:40
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Политика
Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
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Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
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Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби
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ДТП под Тулой унесло жизни 5 человек
В ночь на понедельник, 1 апреля, в Тульской области на трассе Новомосковск – Сокольники в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли пять человек.
Обновлено в 22:20
Происшествия
В США признали невиновными двух отсидевших 42 года мужчин
Двое мужчин, которые провели в тюрьме 42 года по обвинению в убийстве, вышли на свободу после того, как их признали невиновными.
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Экономика
Перевозчики вновь написали Томенко и судятся с мэрией Барнаула из-за льгот
Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил, что правительство региона сейчас рассматривает инициативу о разработке такой программы развития отрасли в сфере перевозок на ближайшие годы, которая предусматривает выделение на эти цели различных льгот из краевого бюджета.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено в 15:00
Экономика
ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий
Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.
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