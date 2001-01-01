На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДСКоммерсантъ 18:59

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

Происшествия Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7 В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.

Общество С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Политика Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.

Здоровье С 1 апреля в Ставрополе стартует иммунизация против кори Как сообщили в пресс-службе городской администрации, прививочная кампания против кори пройдет с 1 апреля по 1 октября этого года.

Происшествия Фонд Ахмата-Хаджи Кадырова восстановит сгоревшую мечеть в Гудермесе Советник Главы Чеченской Республики, Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев посетил ПМК-6 Гудермесского района, где произошло сегодня возгорание в мечети поселения.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Политика Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».

Финансы Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.

Экономика Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.

Шоу-бизнес Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.

Здоровье Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.

Общество Анивский суд не дал снести мемориальный комплекс памяти сахалинских корейцев На территории оленеводческого хозяйства рядом с селом Мицулевка (Анивский район) за высоким забором и тонкими березами прячется мемориальный комплекс памяти сахалинских корейцев.

Гаджеты Флагман Redmi на базе Snapdragon 855 позирует на фото с главой Xiaomi Напомним, на этой неделе появилось предположение, что флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 получит экран с каплевидным вырезом.

Происшествия Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс» Три футбольных болельщика были госпитализированы после матча 31-го тура чемпионата Шотландии между «Селтиком» и «Глазго Рейнджерс».

Экономика На развитие туризма в России хотят потратить 100 млрд рублей Минэкономразвития России составило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли страны на ближайшие шесть лет — до 2024 года включительно — с финансированием в размере до 100 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ и мнение федерального чиновника.

Футбол Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой» В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Тулузу" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".

Экономика Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.

Шоу-бизнес Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев российские города Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.