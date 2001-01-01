Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДСКоммерсантъ 18:59
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%. Такое предложение в правительство направил Минфин.
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Происшествия
Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав
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Обновлено в 19:32
Общество
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 29 марта в 00:39
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Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
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Здоровье
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Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
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Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
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Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
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Девушка Бонда скончалась в Британии
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Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий
Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.
Обновлено в 18:59
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Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний
В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
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Футбол
Футболист Тилль: «Уфа» проявила характер в матче против ЦСКА
Футболисты "Уфы" проявили характер в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА.
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Общество
Анивский суд не дал снести мемориальный комплекс памяти сахалинских корейцев
На территории оленеводческого хозяйства рядом с селом Мицулевка (Анивский район) за высоким забором и тонкими березами прячется мемориальный комплекс памяти сахалинских корейцев.
Обновлено в 20:53
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Напомним, на этой неделе появилось предположение, что флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 получит экран с каплевидным вырезом.
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Происшествия
Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»
Три футбольных болельщика были госпитализированы после матча 31-го тура чемпионата Шотландии между «Селтиком» и «Глазго Рейнджерс».
Обновлено в 18:33
Экономика
На развитие туризма в России хотят потратить 100 млрд рублей
Минэкономразвития России составило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли страны на ближайшие шесть лет — до 2024 года включительно — с финансированием в размере до 100 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ и мнение федерального чиновника.
Обновлено в 19:50
Футбол
Гол Мбаппе принёс победу «ПСЖ» в матче с «Тулузой»
В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" обыграл "Тулузу" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал".
Обновлено в 16:53
Экономика
Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
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Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа
На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
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