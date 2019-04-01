На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДСКоммерсантъ вчера в 18:59

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На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.

На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС

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