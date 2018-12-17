В ближайшие три года в федеральном бюджете на эти национальные проекты предусмотрено почти три триллиона рублей, более точно 2,78 триллиона. В течение шести лет на их реализацию мы планируем направить из всех источников более 6,5 триллиона рублей.

Правительство планирует направить на национальные проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, а также на улучшение демографической ситуации в стране 6,5 трлн рублей в ближайшие 6 лет.

На нацпроекты в социальной сфере и науке направят 6,5 триллиона рублей

Экономика Экономика Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева.

Экономика Экономика Росстат зафиксировал сокращение промпроизводства в ноябре Промышленное производство в России в ноябре сократилось на 0,2%. Об этом 17 декабря сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Финансы Финансы Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне» Основные индексы фондового рынка США начали торги в минусе на 1%, однако к настоящему моменту немного сгладили падение, 17 декабря передает агентство Reuters.

Экономика Экономика Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6% Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.

Экономика Экономика «Азиатско-Тихоокеанский банк» выставят на продажу Открытый аукцион по продаже акций финансовой организации Банк России проведёт в марте.

Энергетика Энергетика Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января снизится на треть Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2019 года составит $89 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Экономика Экономика Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири» СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером, которому через различные структуры принадлежит около 42% в капитале МРСК, рассказал Иванов, отметив, что компания относится к предложению о передаче контроля отрицательно: «Мы сможем лучше управлять собственными активами».

Финансы Финансы Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries Как показывают данные Минфина США, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $14,629 млрд против $14,419 млрд месяцем ранее.

Экономика Экономика Порошенко заработал в 2018 году $7 млн Украинские СМИ отмечают, что именно дивиденды стали основным источником доходов главы государства в текущем году — 154,7 млн гривен.

Экономика Экономика Российские банки за 10 месяцев увеличили выдачу кредиток на 69,2% Российские банки с января по октябрь 2018 года выдали 8,97 млн новых кредитных карт, что на 69,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Недвижимость Недвижимость Пентхаус напротив Кремля предварительно оценили в $100 тыс. за 1 кв. м Стоимость самого дорогого пентхауса в многофункциональном комплексе «Золотой остров» на Софийской набережной достигнет $100 тыс. за 1 кв. м. Об этом заявил председатель совета директоров компании Capital Group, реализующей проект, Павел Те.

Экономика Экономика Франция ускорит введение налога с IT-гигантов Налог на IT-компании позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.

Экономика Экономика Polymetal продала предприятия Хаканджинского проекта за $30 млн Компания Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и второй по величине производитель золота, продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае, выручив за них $30 млн.

Экономика Экономика Германия готовит прием конкурентам «Газпрома» За последние несколько месяцев немецкие компании объявили о планах строительства двух крупных терминалов по приему сжиженного газа кроме проекта в Брунсбюттеле, который обсуждается уже несколько лет.