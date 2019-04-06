Экономика
На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ 06:27
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»
Комсомольская правда08:14
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Украинская крылатая ракета «подорвала» собственную пусковую установку
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель
Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей
Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
До мурашек! Полина Гагарина затмила Леди Гагу
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:32
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»
В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода «Красный треугольник».
Обновлено в 11:54
Музыка
Децл получил почетное звание посмертно
Российский музыкант Кирилл Толмацкий, более известный как Децл и скончавшийся 3 февраля на 36-м году жизни после концерта в ночном клубе Ижевска, посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Таксист попытался уйти от ДПС и врезался в столб в Петербурге
Авария произошла вечером 6 апреля. Таксист пытался скрыться от экипажа ДПС и влетел в столб.
Обновлено в 11:48
Политика
Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика
Минфин РФ предложил определить сроки для субсидирования нацпроектов
Министр рассказал, что Минфин предложил сделать сроком заключения соглашений между регионами и муниципалитетами 15 календарных дней.
Обновлено в 08:51
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Авто
Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей
Обновлено в 03:35
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов
Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Политика
Похороны Николая Ковалева пройдут 8 апреля
Похороны депутата Госдумы от партии "Единая Россия", экс-директора ФСБ РФ Николая Ковалева состоятся в понедельник, 8 апреля, на военном кладбище в Мытищах.
Обновлено в 11:32
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Спорт
Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet
Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом
Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Обновлено в 11:57
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Авто
Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент
Обновлено вчера в 06:30
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Возле отделения полиции в Балашихе нашли ведро со взрывчаткой
В подмосковной Балашихе возле здания отделения полиции обнаружено ведро с несработавшей взрывчаткой, передает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:49
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36