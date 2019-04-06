Экономика

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ 06:27

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
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Медведев назвал сумму, выделенную на нацпроекты в России

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Московский Комсомолец09:00

Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроекты

Life.ru05:07

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей

Коммерсантъ06:27

Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на национальные проекты

Daily Storm05:26

Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»

Комсомольская правда08:14

На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев

РИА Новости04:34
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

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Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Украинская крылатая ракета «подорвала» собственную пусковую установку

Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель

Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей

Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
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До мурашек! Полина Гагарина затмила Леди Гагу

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Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь

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Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
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Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»

В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода «Красный треугольник».
Обновлено в 11:54
Музыка

Децл получил почетное звание посмертно

Российский музыкант Кирилл Толмацкий, более известный как Децл и скончавшийся 3 февраля на 36-м году жизни после концерта в ночном клубе Ижевска, посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Таксист попытался уйти от ДПС и врезался в столб в Петербурге

Авария произошла вечером 6 апреля. Таксист пытался скрыться от экипажа ДПС и влетел в столб.
Обновлено в 11:48
Политика

Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Экономика

Минфин РФ предложил определить сроки для субсидирования нацпроектов

Министр рассказал, что Минфин предложил сделать сроком заключения соглашений между регионами и муниципалитетами 15 календарных дней.
Обновлено в 08:51
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

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Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»

Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
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Политика

Похороны Николая Ковалева пройдут 8 апреля

Похороны депутата Госдумы от партии "Единая Россия", экс-директора ФСБ РФ Николая Ковалева состоятся в понедельник, 8 апреля, на военном кладбище в Мытищах.
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Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Спорт

Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet

Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Экономика

РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга

Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом

Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Обновлено в 11:57
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
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Дрель вместо мотора: блогеры поставили эксперимент

Обновлено вчера в 06:30
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Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Возле отделения полиции в Балашихе нашли ведро со взрывчаткой

В подмосковной Балашихе возле здания отделения полиции обнаружено ведро с несработавшей взрывчаткой, передает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:49
Политика

Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
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