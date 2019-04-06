Экономика

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ 06:27

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
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Кабмин потратит на нацпроекты 25,7 триллиона рублей

News.ru14:44

Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»

Комсомольская правда08:14

Медведев: на реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма

Московский Комсомолец09:00

Медведев назвал сумму, выделенную на нацпроекты в России

ФАН11:04

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей

Коммерсантъ06:27

Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроекты

Life.ru05:07

На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев

РИА Новости04:34
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Энергетика

Бразильская Petrobras продаст оператора газопроводов TAG за $9 млрд

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec.
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона

Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности

"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 20:50
Здоровье

Почему население в России убывает

В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
Обновлено в 14:01
Теннис

Возняцки вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Обновлено вчера в 16:48
Музыка

Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

В субботу, 6 апреля, стало известно, что Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, посмертно был удостоен звания «Хип-хоп легенда» по версии музыкальной премии «Жара Music Awards 2018».
Обновлено в 08:38
Здоровье

Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород

71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Происшествия

В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено в 17:54
Политика

В Венесуэле 5 млн человек вышли на митинги в поддержку Мадуро

Обновлено в 19:49
Космос

Источник назвал дату запуска очередного спутника «Глонасс-М»

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк намечается на 13 мая», — сообщил источник.
Обновлено в 20:30
Политика

Лавров: есть прогресс в вопросах возобновления авиасообщения с Египтом

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил о прогрессе в вопросе возобновления авиасообщения с египетскими курортами.
Обновлено в 07:42
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдуму необходимо наделить правом как минимум участвовать в консультациях и вносить президенту свои предложения по составу правительства, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Обновлено в 15:49
Здоровье

Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома

Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.
Обновлено в 20:30
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие

Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного по очкам за сезон в НХЛ

Могильный в сезоне-1992/93, выступая за "Баффало", набрал 127 очков (76+51), и до сегодняшнего дня он был рекордсменом среди россиян по очкам за сезон.
Обновлено в 15:55
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Авто

В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В Дании после стрельбы задержали 14 человек

«К настоящему времени 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет были задержаны после стрельбы в районе Рунгстед», — указано в сообщении.
Обновлено в 21:18
Игры

В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков

В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Париже тушат последовавший за взрывом пожар

В 19-м округе Парижа в субботу вечером вспыхнул крупный пожар в шестиэтажном жилом доме.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Лолита назвала основные причины развода с Александром Цекало

Обновлено в 17:47
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
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