Экономика

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ 06:27

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
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Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов в России выделено 25,7 трлн рублей

РИАМО09:25

Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на национальные проекты

Daily Storm05:26

Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»

Комсомольская правда08:14

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей

Коммерсантъ06:27

Медведев: на реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма

Московский Комсомолец09:00

Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроекты

Life.ru05:07

На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев

РИА Новости04:34
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».
Обновлено вчера в 15:02
Общество

Москвичам посоветовали не брать в руки ежей после зимней спячки

Обновлено в 07:11
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Анастасия Волочкова похвасталась коллекцией обуви

Балерина решила похвастаться коллекцией обуви, ведь ходит она не только на пуантах.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Политика

Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Футбол

Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество

41,5 процента участников опроса на Sportbox.ru полагают, что один из центральных матчей 22-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА завершится победой красно-белых.
Обновлено в 09:18
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Технологии

В Германии нашли гигантскую древнюю пещеру

Немецкие спелеологи обнаружили в Рейнских сланцевых горах гигантскую пещерную систему возрастом в несколько миллионов лет.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика

Минфин РФ предложил определить сроки для субсидирования нацпроектов

Министр рассказал, что Минфин предложил сделать сроком заключения соглашений между регионами и муниципалитетами 15 календарных дней.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Мешки с человеческими останками нашли в Петербурге

Обновлено в 07:13
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети

Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети от старшей дочери звезды Анастасии.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Кино

Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой

Обновлено вчера в 23:57
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Украинская крылатая ракета «Нептун» не смогла полететь

Ранее специалисты выразили серьёзную озабоченность тем, что Украина осуществляет пуски своих крылатых ракет на сравнительно небольшом расстоянии от Крыма, особенно с учётом того, что сама ракета пока что не была принята на вооружение украинской армией, и, фактически, сейчас только проходит свои испытания.
Обновлено 03 апреля в 23:17
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила о полном контроле над аэропортом Триполи

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Что ждет Егора Крида после ухода из Black Star

Останется у певца псевдоним или фанатам придется учить новый Вчера на вручении музыкальной премии Егор Крид впервые появился после того, как ушел из Black Star.
Обновлено в 08:22
Политика

Дочь Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении

Телеведущая отметил, что в связи с этим ей хочется поделиться историей о неподобающих объятиях Трампа в студии.
Обновлено в 07:25
Общество

В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев

Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Футбол

Гаттузо покинет «Милан» по окончании нынешнего сезона

Главный тренер футбольного итальянского клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает 6 апреля La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 08:03
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Авто

Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью

На YouTube-канале Teslicka CZ разместили видеоролик, на котором запечатлено, как электрический кроссовер Tesla Model X справляется с грязевыми препятствиями, испытания проходили на площадке автодрома Czech Motorland.
Обновлено вчера в 06:45
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

События Благовещения описаны апостолом Лукой.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе

В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
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