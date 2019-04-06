Экономика

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ 06:27

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на национальные проекты

Daily Storm05:26

Медведев: на реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма

Московский Комсомолец09:00

Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»

Комсомольская правда08:14

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей

Коммерсантъ06:27

Медведев назвал сумму, выделенную на нацпроекты в России

ФАН11:04

Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроекты

Life.ru05:07

На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев

РИА Новости04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Общество

Минкульт предлагает разрешить продажу алкоголя в учреждениях культуры

Минкультуры предлагает отмену запрета на продажу алкоголя в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Лолита назвала сумму своей пенсии

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что начала получать пенсию. Также она назвала сумму получаемых ею ежемесячных выплат.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Музыка

Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»

Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

В Московской области произошел взрыв газа, передает РЕН ТВ. В результате взрыва два человека погибли, еще один пострадал.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено в 08:55
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларов

Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 11:27
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол

Гончаренко: чётко понимали, как обороняться против «Спартака»

Обновлено в 14:28
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Обновлено в 12:27
Энергетика

Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Хоккей

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» во втором овертайме обыграл «Авангард»

Обновлено в 14:09
Наука

Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом

Обновлено в 11:48
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Стрельба в Дании: ранены несколько человек

В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Футбол

Самюэль Жиго: «Поражение в дерби из-за моей ошибки. Если бы Селихов крикнул, то я успел бы отойти»

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго считает, что он виноват в поражении в дерби (0:2).
Обновлено в 15:32
Авто

Первые электромобили в Грузии начнет производить китайская компания

Китайская компания Changan Automobile Group приняла решение построить во втором по величине городе Грузии Кутаиси завод по производству электромобилей, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 12:55
Авто

Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

Обновлено в 12:15
Происшествия

Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей

Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Политика

Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД

Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:37
Наука

На 3D-принтере распечатали персонализированный протез для пациента с пороком развития кисти

Американские инженеры напечатали на 3D-принтере механический протез кисти руки с датчиками давления, адаптированный к форме руки пациента с пороком развития дистального отдела кисти.
Обновлено вчера в 08:37
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Гаджеты

Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMD

Обновлено в 07:18
Политика

Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом

«Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Обновлено в 12:11
Политика

ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное