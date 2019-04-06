Экономика
На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ 06:27
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»
Комсомольская правда08:14
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Общество
Минкульт предлагает разрешить продажу алкоголя в учреждениях культуры
Минкультуры предлагает отмену запрета на продажу алкоголя в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Лолита назвала сумму своей пенсии
Российская певица Лолита Милявская рассказала, что начала получать пенсию. Также она назвала сумму получаемых ею ежемесячных выплат.
Обновлено в 15:34
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы
В Московской области произошел взрыв газа, передает РЕН ТВ. В результате взрыва два человека погибли, еще один пострадал.
Обновлено в 15:11
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на 1 млн долларов
Мошенники сдавали в сервисные центры поддельные iPhone, а взамен получали новые оригинальные смартфоны, которые потом продавали Власти США раскрыли схему, с помощью которой двум китайским студентам за год удалось обмануть компанию Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 11:27
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол
Гончаренко: чётко понимали, как обороняться против «Спартака»
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Обновлено в 12:27
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Стрельба в Дании: ранены несколько человек
В датском Херсхольме, находящемся в 30 километрах от Копенгагена, неизвестные открыли стрельбу Пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 14:48
Футбол
Самюэль Жиго: «Поражение в дерби из-за моей ошибки. Если бы Селихов крикнул, то я успел бы отойти»
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго считает, что он виноват в поражении в дерби (0:2).
Обновлено в 15:32
Авто
Первые электромобили в Грузии начнет производить китайская компания
Китайская компания Changan Automobile Group приняла решение построить во втором по величине городе Грузии Кутаиси завод по производству электромобилей, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 12:55
Авто
Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Происшествия
Российский пенсионер купил два пакета сока за миллион рублей
Мошенники обманули пожилого жителя Москвы, продав ему два пакета сока за миллион рублей.
Обновлено в 14:15
Политика
Страны G7 призвали Россию выполнить обязательства по ДРСМД
Главы МИД стран G7 в своем заявлении по итогам встречи во Франции призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:37
Наука
На 3D-принтере распечатали персонализированный протез для пациента с пороком развития кисти
Американские инженеры напечатали на 3D-принтере механический протез кисти руки с датчиками давления, адаптированный к форме руки пациента с пороком развития дистального отдела кисти.
Обновлено вчера в 08:37
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Гаджеты
Игровой мини-компьютер GPD Win 2 Max получит процессор AMD
Обновлено в 07:18
Политика
Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом
«Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Обновлено в 12:11
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57