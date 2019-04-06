Экономика

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ 06:27

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
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Кабмин потратит на нацпроекты 25,7 триллиона рублей

News.ru14:44

Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроекты

Life.ru05:07

Медведев: на реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма

Московский Комсомолец09:00

Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»

Комсомольская правда08:14

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей

Коммерсантъ06:27

Медведев назвал сумму, выделенную на нацпроекты в России

ФАН11:04

На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев

РИА Новости04:34
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
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Военные ликвидировали 70 боевиков, связанных с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ), на востоке Афганистана.
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