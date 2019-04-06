Экономика

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ 06:27

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
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Кабмин потратит на нацпроекты 25,7 триллиона рублей

News.ru14:44

Медведев назвал сумму, выделенную на нацпроекты в России

ФАН11:04

Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»

Комсомольская правда08:14

Медведев: на реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма

Московский Комсомолец09:00

На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей

Коммерсантъ06:27

Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроекты

Life.ru05:07

На реализацию нацпроектов выделена колоссальная сумма, заявил Медведев

РИА Новости04:34
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
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В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку

Обновлено в 11:05
Гаджеты

Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн

Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом

«Хорошо выглядите», - отметил один из подписчиков. Читайте также о том, что поклонники подозревают Анну Седокову в новой беременности.
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Автомобилей каршеринга в Москве станет больше к концу года

Количество автомобилей каршеринга до конца текущего года увеличится до 25 тысяч машин, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
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Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

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Космос

В США заявили, что их новые спутники произведут революцию в отрасли

В США заявили, что их новые спутники произведут настоящую революцию в отрасли, в области применения этих аппаратов.
Обновлено в 01:08
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Православные встречают Благовещение

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Футбол

Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге

Обновлено в 17:23
Армия и оружие

В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков

В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.
Обновлено в 18:14
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного по очкам за сезон в НХЛ

Могильный в сезоне-1992/93, выступая за "Баффало", набрал 127 очков (76+51), и до сегодняшнего дня он был рекордсменом среди россиян по очкам за сезон.
Обновлено в 15:55
Происшествия

В Европе арестованы десятки албанских мафиози

На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено в 17:13
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено в 11:10
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Космос

Ученый обнаружил на снимках Марса щиты и боевой топор

Тайваньский уфолог Скотт Уоринг сумел разглядеть на снимках Марса щиты и боевой топор.
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Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Политика

Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59
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Составлен топ-5 дизельных кроссоверов до 800 тысяч рублей

Автомобильные эксперты составили список полноприводных кроссоверов, работающих на дизельном моторе, цена которых не превышает 800 тысяч рублей.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Культура

Константинова рассказала о новой произвольной программе

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, под какую музыку будет исполнять произвольную программу в следующем сезоне.
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Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

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Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
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Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
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Лиза Боярская – не актриса, а её папа впал в маразм

Обновлено в 14:49
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