Экономика
На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ 06:27
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
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Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»
Комсомольская правда08:14
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