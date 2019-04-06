Экономика
На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублейКоммерсантъ вчера в 06:27
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает. Он отметил, что проектный метод очень гибкий — «при необходимости можно вносить коррективы и перераспределять средства между целями».
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Медведев заявил, что на реализацию нацпроектов выделена «колоссальная сумма»
Комсомольская правдавчера в 08:14
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Хоккей
Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» за результативность по очкам
Кучеров завершил "регулярку" НХЛ с показателем в 128 баллов, из которых 41 гол и 87 результативных передач.
Обновлено в 02:09
Хоккей
Форвард «Далласа» Ничушкин установил необычный рекорд
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Шереметьево аварийную посадку совершил самолет из Уфы
В столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл в столицу из Уфы, сообщил телеканал "РЕН ТВ".
Обновлено в 01:26
Политика
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 05:20
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты
Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Взрыв в загоревшейся многоэтажке в Париже попал на видео
В многоэтажном здании в 19-м округе Парижа произошел крупный пожар и последовавший за ним взрыв.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Матвиенко рассказала о работе с Путиным
По словам Матвиенко, если Путин приглашает в свою команду определенного человека, следовательно, он ему доверяет.
Обновлено в 01:50
Космос
Космическая станция «Хаябуса-2» сбросила бомбу на астероид Рюгу
Обновлено 05 апреля в 02:30
Единоборства
Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна
В главном событии вечера встретятся Али Багаутинов (19-6) победил Вартана Асатряна (21-9) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).
Обновлено вчера в 16:05
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
В штабе Зеленского назвали свои методы борьбы с коррупцией
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Мадуро призвал весь мир осудить агрессию США
На стороне законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступили Россия, Китай, Турция и другие страны.
Обновлено в 01:06
Наука
Названо количество отжиманий, которое полезно для сердца и сосудов
Ученые Гарварда вычислили количество отжиманий, которое позволяет значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено 05 апреля в 23:00
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
Завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Опасное селфи: в Тюмени девочка выпала с десятого этажа
Обновлено в 01:23
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 6 апреля 2019 года в 8.33 по всемирному времени (в 11.33 по московскому) в Каспийском море, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона
Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Два мальчика 7 и 8 лет пропали в лесу в Костромской области
"Проводится проверка по факту безвестного отсутствия двух мальчиков в возрасте 7 и 8 лет, которые не вернулись домой после прогулки в поселке Лесобаза Мантуровского района днем 6 апреля", — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Подмосковье загорелся гостиничный комплекс
Обновлено в 00:59
Политика
В Польше хотят получить от Германии репарации на $900 млрд
По меньшей мере $900 млрд намерены требовать от Германии польские власти в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Вернуть алкоголь во все учреждения культуры предложил Минкульт
В министерстве культуры России посчитали, что это ущемляет права посетителей других учреждений культуры.
Обновлено вчера в 07:49
Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщает о потерях ВСУ на Донбассе
5 апреля на Донбассе погиб один военнослужащий ВСУ, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба «ООС».
Обновлено вчера в 02:43