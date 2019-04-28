Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрывРоссийская газета 09:31
В Петербурге на Октябрьской набережной произошел взрыв. Пострадал прохожий, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Невского района Петербурга. Мужчина госпитализирован, его состояние выясняется.
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Причиной взрыва на Октябрьской набережной стал немецкий снаряд военных времен
Петербургский дневник11:56
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Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
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Происшествия
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Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
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В России увеличилась стоимость съемного жилья
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Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
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На пожаре в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе погиб школьник
«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС.
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Краснодар — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)
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Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
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Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе
Многие подумали, что дыма без огня не бывает и предположили, что Слепаков просто скрыл от публики разлад в семье, но вчера он решил прекратить спекуляции на тему личной жизни и приехал на съемки собственного бенефиса вместе с женой Кариной.
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Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
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В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками
Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
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Энергетика
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Футбол
Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»
Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08