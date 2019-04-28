Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрывРоссийская газета 09:31

В Петербурге на Октябрьской набережной произошел взрыв. Пострадал прохожий, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Невского района Петербурга. Мужчина госпитализирован, его состояние выясняется.
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На набережной в Петербурге прогремел взрыв

РИА Новости09:58

Перед взрывом петербуржец прощупывал дно Невы магнитом. Его находку изучает Росгвардия

Фонтанка.Ру10:01

Петербуржцу оторвало руку после взрыва мины времен ВОВ

78.ru09:11

Мужчина лишился руки в результате взрыва в Петербурге

ТАСС09:10

На Октябрьской набережной, 40 прогремел взрыв

Gazeta.SPb09:37

Юноше оторвало кисть во время взрыва снаряда времен ВОВ на Октябрьской набережной

Невские Новости09:09

Причиной взрыва на Октябрьской набережной стал немецкий снаряд военных времен

Петербургский дневник11:56
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Армия и оружие

Десантный корабль «Петр Моргунов» выйдет в море в июне

Обновлено в 06:13
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами

Две недели назад Алла Пугачева начала грандиозно отмечать свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:23
Культура

Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено вчера в 09:11
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Автоспорт

Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Дачные дома в садоводческом товариществе в Новой Москве потушены

Пожарные ликвидировали возгорание дачных домов в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Газовик" в Новой Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 11:21
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Транспорт

Самолет Москва-Париж сел в Калуге из-за запрета французских властей

Первый рейс из московского аэропорта Жуковский в Париж приземлился в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Обновлено в 12:03
Политика

В Крыму рассказали о планах на президентство Зеленского

Первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс считает, что следующий после Петра Порошенко президент Украины должен политически признать Крым частью России.
Обновлено в 08:33
Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии

Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Здоровье

Смертельно больных украинцев ждут скидки на лекарства, остальных поставят в очередь

Согласно официальной информации, уже с 1 июля нынешнего года более 200 тысяч украинцев, которым в разное время был поставлен так называемый «смертельный диагноз», смогут рассчитывать на 90%-ные скидки при покупке необходимых лекарств.
Обновлено в 10:44
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Здоровье

Почему россияне теряют зрение

Люди теряют зрение из-за неправильного питания В первую очередь зрение страдает от дисбаланса в питании.
Обновлено в 07:11
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

На пожаре в дачном доме в Гусь-Хрустальном районе погиб школьник

«Сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Гусь-Хрустальный р-н, н. п. Бабино, СНТ «Сады-огороды» поступило в 00:45», - сообщают в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 11:43
Происшествия

На КАД автобус столкнулся с фурой

Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Футбол

Краснодар — ЦСКА 1:0 (1-й тайм)

Обновлено в 11:22
Хоккей

Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:41
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

В транзитной зоне находились 27 человек, в их числе один ребенок. Россияне летели из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе

Многие подумали, что дыма без огня не бывает и предположили, что Слепаков просто скрыл от публики разлад в семье, но вчера он решил прекратить спекуляции на тему личной жизни и приехал на съемки собственного бенефиса вместе с женой Кариной.
Обновлено вчера в 18:30
Гаджеты

Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019

Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Наука

Ученые узнали, к чему ведут недосып и стресс на работе

Недосып и стресс на работе в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у работников с гипертонией.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками

Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол

Гол Фарфана принес «Локомотиву» победу над «Енисеем»

Московский "Локомотив" одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:08
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