На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрывРоссийская газета 09:31

В Петербурге на Октябрьской набережной произошел взрыв. Пострадал прохожий, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Невского района Петербурга. Мужчина госпитализирован, его состояние выясняется.

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

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