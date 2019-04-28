На набережной в Петербурге прогремел взрывРИА Новости 09:58

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

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