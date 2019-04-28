Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрывРИА Новости 09:58
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
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Причиной взрыва на Октябрьской набережной стал немецкий снаряд военных времен
Петербургский дневник11:56
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Армия и оружие
Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив
Обновлено в 21:52
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Происшествия
Появились новые жалобы на проблемы с безопасностью Boeing 737 Max
Авиационные власти США изучают около 10 новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 Max, которые поступили от сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) и бывших и действующих сотрудников авиакомпании, пишет Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.
Обновлено в 13:51
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Культура
Пригожин объяснил, почему дочь Алсу победила на шоу «Голос»
"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
Елена Летучая рассекретила, чем занимается ее отец
В комментариях к посту телеведущая отметила, что работа в храме никак не мешает ему заниматься любимым делом.
Обновлено в 21:00
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено в 19:32
Здоровье
Жители отдаленных районов должны проходить медобследование в Южно-Сахалинске за одну поездку
Человеку приходится уезжать обратно или искать место для проживания в Южно-Сахалинске, чтобы пройти обследование.
Обновлено в 21:31
Шоу-бизнес
Олег Винник перестал скрывать новую возлюбленную
Обновлено в 22:30
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено в 22:35
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате
Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.
Обновлено в 15:49
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Авто
Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по доступности новых авто
РИА Рейтинг составил рейтинг регионов по доступности покупки автомобилей. Алтайский край занял в нем 67-ое место из 85.
Обновлено в 21:54
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом
Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено в 19:07
Транспорт
Будущее украинских городов: привычные «скотовозки» или современный электротранспорт (УНIАН, Украина) (УНИАН)
По словам Гриценко, имеющийся парк городского электрического транспорта Украины почти полностью физически изношен и требует обновления.
Обновлено в 20:34
Гаджеты
Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019
Американская компания Motorola подтвердила слухи о складном смартфоне фотографиями новой модели Moto RAZR 2019.
Обновлено в 08:59
Авто
Новая Hyundai Creta получила ценник
Машина уже получила ценник, который равен примерно одному миллиону рублей в переводе на российские деньги.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21
Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.
Обновлено в 02:58
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика
Главу американской тюрьмы Гуантанамо уволили после расследования
Адмирал ВМС США Крейг Стивен Фаллер уволил контр-адмирала Джона Ринга, возглавлявшего американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие
В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи
Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.
Обновлено в 10:49
Общество
Пользователи раскрыли систему накрутки голосов в пользу дочери Алсу
В одном из каналов, было сказано, что за голос в пользу Микеллы Абрамовой предлагали тысячу рублей.
Обновлено в 21:13