На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходныеLenta.ru 10:00

с чего всё началось

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

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Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Политика Белый дом прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера Белый дом назвал выводы Министерства юстиции США по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» полным оправданием американского лидера Дональда Трампа.

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Футбол Люксембург — Украина 0:0 (1-й тайм) Представитель «Манчестер Сити» намерен побить рекорд Анатолия Тимощука по количеству игр за украинцев.

Гаджеты Apple представила сервис Apple News Plus для подписки на новости Apple только что представила свой новый сервис Apple News Plus, который добавляет журналы в приложение Apple News.

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