Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходныеLenta.ru 10:00

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Читать в источнике
с чего всё началось
Отметим, что информационные таблички «Рабочие дни» (обозначают работу полос только в будни) уже демонтированы на участках Ленинского, Нахимовского и Ломоносовского проспектов, на это обратило
 внимание общество «Синие ведерки».
Коммерсантъ10:09

Подробнее о событии

Новый режим работы выделенных полос введут на пяти московских направлениях

Вечерняя Москва09:47

Автомобилистам Москвы запретят ездить по пяти выделенным полосам с 14 апреля

ТАСС09:40

Пять выделенных полос в Москве переведут на ежедневный режим работы с 14 апреля

Агентство Москва09:36

На пять выделенных полос запретят выезжать в выходные

Москва 2409:34

Езду по выделенным полосам в Москве по выходным запретят

Мослента09:29

Таксисты попросили: что случилось с выделенками и как теперь ездить

AutoNews12:21

С 14 апреля в Москве запретят ездить по пяти выделенным полосам в выходные

Говорит Москва09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Происшествия

Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице

Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Происшествия

СК начал проверку после драки полицейских в Калмыкии

В Элисте сотрудники республиканского управления Следственного комитета России инициировали проверку информационного сообщения о драке между сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 11:12
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Культура

Бондарчук призвал освободить Серебренникова

Обновлено в 08:02
Хоккей

Матч «Толпар» — «Авто» стал самым продолжительным в истории МХЛ

Обновлено в 13:29
Политика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Художники начали работу над мозаикой Главного храма ВС России

Несколько десятков художников начали работу над мозаикой Главного храма Вооруженных Сил России.
Обновлено в 11:30
Экономика

«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников

«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

У пользователей Telegram появилась возможность удалять все сообщения, когда-либо отправленные в приватных чатах.
Обновлено в 09:11
Экономика

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Обновлено вчера в 10:26
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Политика

Киселев: Путин призывает выдавливать из себя Сталина

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 05:44
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Автоспорт

Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso

Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
Обновлено в 11:36
Здоровье

Автопоезд «Забота» возобновил работу после зимнего перерыва

Обновлено в 13:05
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Гаджеты

Apple представила сервис Apple News Plus для подписки на новости

Apple только что представила свой новый сервис Apple News Plus, который добавляет журналы в приложение Apple News.
Обновлено в 13:24
Наука

Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей

Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.
Обновлено в 06:39
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В ДТП с Gelandewagen на Можайском шоссе в Москве погибли мать и дочь

Обновлено в 06:35
Общество

В Москве завершилась реставрация исторических залов Английского клуба

В Государственном центральном музее современной истории России завершилась реставрация залов Московского английского клуба, который располагался в этом здании с 1831 по 1917 год.
Обновлено в 08:31
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Происшествия

Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска

В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное