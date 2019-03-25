На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходныеLenta.ru 10:00

с чего всё началось

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

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