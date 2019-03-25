Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходныеLenta.ru 10:00

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
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с чего всё началось
Отметим, что информационные таблички «Рабочие дни» (обозначают работу полос только в будни) уже демонтированы на участках Ленинского, Нахимовского и Ломоносовского проспектов, на это обратило
 внимание общество «Синие ведерки».
Коммерсантъ10:09

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Автомобилистам Москвы запретят ездить по пяти выделенным полосам с 14 апреля

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