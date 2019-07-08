Из средств, которые, как рассчитывает РТИТС, ее «дочке» выделит государство, 2 млрд руб. должны пойти на компенсацию инвестиционных затрат, еще чуть меньше 20 млрд руб. — на компенсацию эксплуатационных затрат.

с чего всё началось

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Оператор «Платон» попросил более 20 млрд рублей на слежку

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