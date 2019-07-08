Экономика
Оператор «Платон» попросил более 20 млрд рублей на слежкуURA.Ru 03:41
Система наблюдения за перевозкой санкционных грузов через Россию обойдется в 21,8 млрд рублей. Об этом заявили в Центре развития цифровых платформ «Платон», который принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу.
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с чего всё началось
Из средств, которые, как рассчитывает РТИТС, ее «дочке» выделит государство, 2 млрд руб. должны пойти на компенсацию инвестиционных затрат, еще чуть меньше 20 млрд руб. — на компенсацию эксплуатационных затрат.РБКвчера в 17:03
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Оператор «Платона» может получить 22 млрд рублей на мониторинг санкционных грузов
Ведомостивчера в 22:20
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
Политика
Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении
В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Зеленский предложил Путину встречу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встречу. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 05:33
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика
Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией
Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Путешествия
Казань и Будапешт свяжет прямой авиарейс
Обновлено в 05:07
Авто
Стартовало производство нового поколения BMW 1-Series
Обновлено в 06:20
Политика
Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
Обновлено в 01:32
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено в 04:44
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика
Беглова зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора Петербурга
Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о регистрации Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора города, которые пройдут 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:02
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Политика
Гримасы Зеленского едва не сорвали совещание в Ужгороде
Обновлено в 04:18
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 13:24
Политика
В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»
Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Задержанные россияне депортированы из Мексики
Обновлено 06 июля в 21:55
Происшествия
Мужчина заперся с гранатой в квартире в Москве
Мужчина заперся с боевой гранатой на Октябрьской улице в Москве.
Обновлено в 06:42
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Общество
Названы топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в Петербурге
Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Петербурге в июне 2019 года за прошедший месяц не изменился — 45 тыс. рублей.
Обновлено в 03:57
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Футбол
УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций
УЕФА прокомментировал слухи о возможном приглашении сборной Аргентины для участия в следующем розыгрыше Лиги наций.
Обновлено в 06:05
Экономика
ВТБ увеличил долю в группе компаний ПИК
Банк ВТБ увеличил долю в капитале группы компаний ПИК с 7,57% до 23,05%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено 05 июля в 07:24