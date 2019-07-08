Экономика

Оператор «Платон» попросил более 20 млрд рублей на слежкуURA.Ru 03:41

Система наблюдения за перевозкой санкционных грузов через Россию обойдется в 21,8 млрд рублей. Об этом заявили в Центре развития цифровых платформ «Платон», который принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу.
Читать в источнике
с чего всё началось

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

Из средств, которые, как рассчитывает РТИТС, ее «дочке» выделит государство, 2 млрд руб. должны пойти на компенсацию инвестиционных затрат, еще чуть меньше 20 млрд руб. — на компенсацию эксплуатационных затрат.
РБКвчера в 17:03

Подробнее о событии

Оператор «Платон» попросил более 20 млрд рублей на слежку

URA.Ru03:41

Оператор «Платона» просит почти 22 млрд на мониторинг санкционных грузов

Коммерсантъ02:25

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РБКвчера в 17:03

Компания, совладельцем которой является Игорь Ротенберг, может получить 22 млрд рублей

Эхо Москвы02:00

Оператор «Платона» хочет получить 22 млрд рублей на отслеживание санкционных грузов

Росбалтвчера в 22:44

Оператор «Платона» может получить 22 млрд рублей на мониторинг санкционных грузов

Ведомостивчера в 22:20

22 миллиарда рублей потребуется для отслеживания санкционных грузов

Народные новости01:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
Политика

Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении

В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Зеленский предложил Путину встречу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встречу. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 05:33
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика

Билецкий выдвинул ультиматум Зеленскому из-за телемоста с Россией

Депутат Верховной рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил украинскому президенту Владимиру Зеленскому ультиматум из-за телемоста между Россией и Украиной.
Обновлено в 05:54
Путешествия

Казань и Будапешт свяжет прямой авиарейс

Обновлено в 05:07
Авто

Стартовало производство нового поколения BMW 1-Series

Обновлено в 06:20
Политика

Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2»

Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
Обновлено в 01:32
Авто

АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus

Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено в 04:44
Политика

Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика

Беглова зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о регистрации Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора города, которые пройдут 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:02
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Политика

Гримасы Зеленского едва не сорвали совещание в Ужгороде

Обновлено в 04:18
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Кино

Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»

Обновлено вчера в 13:24
Политика

В Татарстане суд прекратил дело о «явном неуважении» к «Единой России»

Сармановский райсуд Татарстана прекратил производство об административном правонарушении за критику власти местным жителем Максимом Семиным.
Обновлено в 04:51
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Задержанные россияне депортированы из Мексики

Обновлено 06 июля в 21:55
Происшествия

Мужчина заперся с гранатой в квартире в Москве

Мужчина заперся с боевой гранатой на Октябрьской улице в Москве.
Обновлено в 06:42
Политика

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Российский самолет экстренно развернули в Москву

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Энергетика

Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году

По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Общество

Россияне назвали регистрацию брака обязательной

Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Общество

Названы топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в Петербурге

Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Петербурге в июне 2019 года за прошедший месяц не изменился — 45 тыс. рублей.
Обновлено в 03:57
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Футбол

УЕФА опроверг приглашение сборной Аргентины в Лигу наций

УЕФА прокомментировал слухи о возможном приглашении сборной Аргентины для участия в следующем розыгрыше Лиги наций.
Обновлено в 06:05
Экономика

ВТБ увеличил долю в группе компаний ПИК

Банк ВТБ увеличил долю в капитале группы компаний ПИК с 7,57% до 23,05%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено 05 июля в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное