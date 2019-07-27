Происшествия

На митинге в Москве задержали больше тысячи человекРБК вчера в 15:10

По данным «ОВД-Инфо» на 23:45, в течение дня полицейские задержали на акции 1127 человек. Несанкционированная акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму началась в 14:00 возле столичной мэрии.
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Полиция отчиталась о задержании тысячи человек на акции оппозиции в Москве

Дождьвчера в 14:49

МВД: Более тысячи человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

Агентство Москвавчера в 14:44

За участие в несанкционированной акции в центре Москвы задержаны 295 человек

ТАССвчера в 08:37

МВД сообщило о более 1 тысячи задержанных на акции в Москве

Коммерсантъвчера в 14:39

В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек

РИА Новостивчера в 14:36

Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве

Интерфаксвчера в 14:37

МВД: в Москве на несогласованной акции задержали более 1000 человек

RT на русскомвчера в 14:54
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
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Бэйл прибыл в Китай для подписания контракта с «Цзянсу Сунин»

Валлийский вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл прибыл в Китай. Видео было опубликовано в социальных сетях.
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Пранкер Лексус позвонил украинскому генералу от имени Зеленского

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Украины Владимира Зеленского дозвонился главе полиции Днепровской области Виталию Глуховере.
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Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

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"Похоже на поезд из фильма про зомби", - написал Евгений Николаевич Семыкин.
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Происшествия

В Кузбассе ребенок проглотил батарейку и сжег себе все внутренности

В Кузбассе маленький ребёнок случайно проглотил батарейку и сжёг себе внутренности, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
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В Амурской области подтоплены 593 жилых дома

На территории 16 населенных пунктов региона подтоплены 593 жилых дома, эвакуированы 980 человек, включая 333 ребенка.
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Политика

Путин обошел на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

На борту катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова Владимир Путин обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и поздравил экипажи.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли, еще один находится в больнице после столкновения двух легковых машин в Калмыкии, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
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Происшествия

В Нью-Йорке в результате стрельбы пострадали 11 человек

Один человек погиб, 11 - пострадали при стрельбе в Бруклине (Нью-Йорк).
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Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Обновлено вчера в 22:20
Общество

В пострадавшем от наводнения Тулуне вновь подтопило дома и участки

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Футбол

11 футболистов АПЛ провалили допинг-тесты

11 футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) сдали положительные допинг-тесты.
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Политика

В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний

Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Авто

ТОП-5 советских автомобилей с иностранными корнями

ЗАЗ-966 (1966 г.) Культовый «Запорожец» является разработкой советских инженеров, однако, многие конструктивные и дизайнерские решения были заимствованы у малолитражки NSU Prinz IV, выпущенной в ФРГ в 1961 году.
Обновлено в 03:16
Авто

Новая Mazda 3: она подкачала мышцы!

Новую версию Мазды 3 , что у нас на тесте, предлагают с двумя моторами — 1,5 и 2 литра и, как мы поняли, ориентируют на городского пользователя: дорожный просвет — всего 135 мм.
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Назван ТОП-5 автомобилей, меньше всего теряющих в цене

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Политика

Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам

Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
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Кино

Режиссер «Короля льва» показал единственную «настоящую» сцену в фильме

Режиссер фильма «Король лев» Джон Фавро рассказал о единственной реальной сцене в анимационной картине.
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Общество

Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей

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Наука

Работа человека деформирует или восполняет мозг

Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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Сын Алибасова исчез с миллионам

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Происшествия

Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею

Отпущенное после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
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Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
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