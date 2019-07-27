Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человекРИА Новости вчера в 14:36
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", — сказал сотрудник пресс-службы.
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МВД: Более тысячи человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы
Агентство Москвавчера в 14:44
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
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