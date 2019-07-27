Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", — сказал сотрудник пресс-службы.

На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек

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