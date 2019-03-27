На митинге в Магасе произошли столкновения с полициейBFM.ru 04:21

В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

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