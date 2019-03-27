Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полициейBFM.ru 04:21
В Магасе, где со вторника продолжается бессрочный митинг против руководства Ингушетии, произошли столкновения участников акции и сотрудников полиции.
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Авто
Hyundai анонсировал премьеру самого доступного кроссовера
Обновлено в 02:09
Авто
Представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A35
Вслед успешного запуска модели в кузове хэтчбек, немецкий автопроизводитель официально представил «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35.
Обновлено в 00:28
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Хоккей
ЦСКА и СКА опустились в рейтинге КХЛ
Стал известен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Зенит» передал документы для допуска врачей к Кокорину
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
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Хоккей
«Авангард» – «Салават Юлаев»: первые два матча пройдут при аншлаге
Ждем полные трибуны! – написано в Твиттере "Авангарда". Первый матч пройдет 29 марта в Балашихе, начало – в 19.30 (мск).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Политика
Порошенко назвал Путина главным противником на выборах
Президент Украины Петр Порошенко раскрыл, кого считает своим главным оппонентом на предстоящих выборах.
Обновлено вчера в 20:09
Авто
Новый BMW 1-Series проходит финальные тесты во Франции
По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании-поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Президент КХЛ: «Скоро в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможности появления в лиге новых иностранных клубов.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Футбол
«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила
Обновлено в 02:38
Футбол
Дания отыгралась в матче со Швейцарией, уступая 0:3 к 84-й минуте
На 84-й минуте датчанин Матиас Йоргенсен отыграл один мяч, на 88-й Кристиан Гюткьяер сделал счет 2:3, а уже в добавленное время Хенрик Дальсгор сравнял счет.
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье
Под оком Гиппократа: в Москве соберутся ведущие медики и фармацевты
27 марта в московском «Экспоцентре» состоится XI Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности.
Обновлено в 01:50
Культура
Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Кино
Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован
Обновлено в 02:00
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу
Мэрия снова передвинет сроки транспортной реформы, которая должна была состояться 1 июля — именно в этот день планировали ввести новую маршрутную сеть.
Обновлено в 05:52
Авто
BMW повысит цены на большинство моделей с 1 апреля
Обновлено в 02:14
Политика
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 01:30
Общество
Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами
Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено в 05:28
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22