Политика

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновенияRT на русском 20:17

В Ивано-Франковске на встрече президента Украины Петра Порошенко с избирателями произошли столкновения между националистами и сотрудниками правоохранительных органов. Как информирует телеканал NewsOne со ссылкой на местные СМИ, на митинг пришли представители националистических организаций.
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На митинге Порошенко произошли столкновения с полицией

Газета.Ru20:43

«Патрiоти» против «патрiотов»: на митинге столкнулись «Нацкорпус» и «титушки» Порошенко

Rusvesna.su14:32

Националисты устроили стычку с полицией перед приездом Порошенко

News.ru15:49

Националисты устроили беспорядки перед приездом Порошенко в Ивано-Франковск

Российская газета15:44

Радикалы устроили стычку с МВД перед приездом Порошенко в Ивано-Франковск

РИА Новости15:40

Перед визитом Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Взгляд.ру14:40

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

RT на русском20:17
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Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Обновлено в 09:04
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Общество

Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников

Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.
Обновлено в 07:58
Политика

Стало известно содержание беседы Путина и Назарбаева 19 марта

Лидеры государств договорились продолжить контакты в будущем Стало известно, о чем разговаривали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев перед отставкой первого президента Казахстана.
Обновлено в 22:12
Политика

Пушков прокомментировал возможное членство Бразилии в НАТО

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном членстве Бразилии в НАТО.
Обновлено в 19:17
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Северная Корея провела учения по нанесению ударов с воздуха

Например, КНДР может осуществить запуск баллистической ракеты, а США и Южная Корея — начать полномасштабные совместные военные учения.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Стратегический «Борей» вышел на испытания

Видео испытаний российской стратегической атомной подводной лодки проекта "Борей" опубликовало Министерство обороны РФ.
Обновлено в 06:44
Общество

В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда

Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.
Обновлено в 21:15
Политика

WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено в 11:27
Политика

Переговоры США и Японии в формате «2+2» могут пройти в апреле

Встречи в формате "два плюс два" с переговорами глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии могут состояться в этом году в американской столице 19 апреля, однако окончательная дата пока проходит согласование, официально об этом будет объявлено позднее, отмечает агентство.
Обновлено в 21:23
Политика

Порошенко раскрыл свой план по возвращению Крыма

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН посоветовал Порошенко прислушаться к своим избирателям и забыть про возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 01:13
Общество

Капсулы из мусора: как в Ижевске делают бахилы из переработанного пластика

От 20-ти до 220-ти Производство из полиэтилена низкого давления в Ижевске - столице Удмуртии - наладили еще в 2010 году.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В Испании арестовали мужчину за 53 инцестных преступления

По данным полиции, на протяжении более 40 лет мужчина совершал инцестные преступления в отношении своих братьев и сестер, кузенов и племянников, которым было от пяти до 16 лет.
Обновлено в 14:54
Общество

Госпрограмма «Чистая вода» не спасла сахалинцев от марганца, железа, бора и собственных жидких отходов

Об итогах реализации мероприятий госпрограммы в 2018-м депутатам доложила начальник отдела перспективного развития министерства ЖКХ Татьяна Загоровская.
Обновлено в 20:29
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено в 19:01
Экономика

Банк России рассказал о теневых секторах экономики

Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено в 14:55
Авто

Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Экономика

Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Политика

Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области

Мурманскую область ждет смена губернатора. По сообщениям СМИ, Марина Ковтун уже написала заявление об отставке.
Обновлено в 12:14
Экономика

Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост

В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено в 21:41
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Общество

Эксперты рассказали об отношении работодателей к удаленным сотрудникам

15 марта сообщалось, что работодатели рассказали о проверке кредитной истории соискателей.
Обновлено в 22:25
Космос

Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент

Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:47
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
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