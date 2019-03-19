На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновенияRT на русском 20:17

В Ивано-Франковске на встрече президента Украины Петра Порошенко с избирателями произошли столкновения между националистами и сотрудниками правоохранительных органов. Как информирует телеканал NewsOne со ссылкой на местные СМИ, на митинг пришли представители националистических организаций.

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

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