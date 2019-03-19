Политика
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновенияRT на русском вчера в 20:17
В Ивано-Франковске на встрече президента Украины Петра Порошенко с избирателями произошли столкновения между националистами и сотрудниками правоохранительных органов. Как информирует телеканал NewsOne со ссылкой на местные СМИ, на митинг пришли представители националистических организаций.
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«Патрiоти» против «патрiотов»: на митинге столкнулись «Нацкорпус» и «титушки» Порошенко
Rusvesna.suвчера в 14:32
Националисты устроили беспорядки перед приездом Порошенко в Ивано-Франковск
Российская газетавчера в 15:44
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Армия и оружие
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 17 мин по территории республики
Украинские силовики во вторник выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 17 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Наука
Ученые из США придумали, как поднять предмет в воздух с помощью света
На световой луч реагируют специфические узоры из нанофотонов, нанесенные на поверхность предметов.
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Сергей Шойгу передал Башару Асаду послание Путина
"В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Президента России В. В. Путина", - подтвердили в Минобороны.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда
Особенно гостей впечатлило то, что "Земля леопарда" - единственное место в мире, где турист может увидеть дальневосточного леопарда в естественной среде обитания.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обругала Майкла Джексона и его родителей
Телеведущая Ксения Собчак поделилась эмоциями от просмотра фильма "Покидая Неверленд".
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Комитет ГД поддержал проект, разрешающий больным ВИЧ усыновлять детей
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Обновлено вчера в 10:20
Музыка
«Мегаспорт» не выдержит оборудования «Арии»: концерт перенесён
Концерт группы "Ария", запланированный на 23 марта 2019 года в ДС "Мегаспорт", перенесён на "ВТБ-Арену Динамо" и состоится 30 апреля.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Присяжные в США признали средство от сорняков вызывающим рак
Присяжные в федеральном суде Сан-Франциско признали, что средство для борьбы с сорняками Roundup компании Bayer способствует появлению у человека онкологических заболеваний, передает Reuters.
Обновлено вчера в 23:06
Космос
Стартовал имитирующий полет на Луну четырехмесячный эксперимент
Международный экипаж из шести человек начал четырехмесячный эксперимент по имитации полета на Луну в Наземном экспериментальном корпусе SIRIUS в Москве, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:47
Хоккей
«Даллас» обыграл «Флориду» благодаря дублю Радулова
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашней арене одолел «Флориду» со счетом 4:2.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта
Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.
Обновлено вчера в 08:56
Армия и оружие
В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников
США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу
Обновлено вчера в 07:31
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Законопроект о доплатах пенсионерам приняли во втором чтении
12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 09:23
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Россия не пойдет на поводу у США и не станет уничтожать комплексы крылатой ракеты 9М729.
Обновлено вчера в 09:09
Космос
Японский зонд нашел возможные компоненты воды на астероиде Рюгу
Обновлено вчера в 23:41
Политика
В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США
Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено вчера в 20:34
Энергетика
В России просроченный долг за газ вырос на 6,6%
Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие
Новый российский беспилотник с винтовкой поразил экспертов в США
Журналистов американского издания Futurism поразил проект российской оборонной компании «Алмаз-Антей», представившей беспилотник с винтовкой, напоминающей легендарный АК-47.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Синоптики прогнозируют потепление в Москве в апреле выше нормы
Отмечается, что в Москве температура в апреле будет чуть выше нормы.
Обновлено вчера в 02:52
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Замена экрана Samsung Galaxy S10 оценена дороже нового смартфона
Китайские источники раскрыли стоимость замены дисплея флагманских смартфонов Galaxy S10 в официальном сервисе.
Обновлено вчера в 10:31
Кино
HBO предложил фанатам сериала «Игра престолов» найти спрятанные троны
Телеканал HBO спрятал по всему миру шесть Железных тронов и предложил фанатам сериала «Игра престолов» найти их все.
Обновлено вчера в 16:20