Политика
На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновенияRT на русском вчера в 20:17
В Ивано-Франковске встреча президента Украины Петра Порошенко с избирателями закончилась столкновениями между националистами и сотрудниками правоохранительных органов. Как информирует телеканал NewsOne со ссылкой на местные СМИ, на митинг пришли представители националистических организаций.
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Националисты устроили беспорядки перед приездом Порошенко в Ивано-Франковск
Российская газетавчера в 15:44
«Патрiоти» против «патрiотов»: на митинге столкнулись «Нацкорпус» и «титушки» Порошенко
Rusvesna.suвчера в 14:32
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В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
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