На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновенияRT на русском вчера в 20:17

В Ивано-Франковске встреча президента Украины Петра Порошенко с избирателями закончилась столкновениями между националистами и сотрудниками правоохранительных органов. Как информирует телеканал NewsOne со ссылкой на местные СМИ, на митинг пришли представители националистических организаций.

На митинге Порошенко в Ивано-Франковске произошли столкновения

Общество Социологи выяснили отношение россиян к феминизму Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Происшествия В Москве ограбили аргентинского шеф-повара На профильных сайтах в интернете указано, что Репетто Карлос Мартин является шеф-поваром Radisson Royal Moscow.

Политика В Германии потребовали изгнать из страны посла США В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».

Космос Астронавты NASA проведут замену аккумуляторов на МКС Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы.

Политика Новым спикером сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева Новым спикером Сената Казахстана избрана Дарига Назарбаева – старшая ночь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, ушедшего в отставку во вторник.

Экономика Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.

Происшествия Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.

Политика Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая Давно ожидаемая отставка В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников.

Общество Росстат рассказал о количестве объедающихся на ночь россиян Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест обильную пищу перед сном, сообщил РБК со ссылкой на исследование Росстата.

Здоровье Ростовская область заняла 46 место в РФ по заболеваемости ВИЧ Ростовская область заняла 46 место среди российских регионов по заболеваемости ВИЧ и 51 место по пораженности ВИЧ-инфекцией населения, сообщили в управлении информационной политики региона со ссылкой на министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Политика Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ до конца года из-за переплат.

Авто Потерянные Porsche 911 GT2 RS будут построены заново Казалось, четыре уникальных купе 911 GT2 RS потеряны безвозвратно, ведь выпуск этой версии прекращён в феврале.

Политика Госдума создала группу по оценке «ущерба, нанесенного Крыму Украиной» Рабочая группа, которая должна оценить урон, нанесенный экономике Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, создана в Госдуме, сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

Финансы Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.

Экономика Медведев поручил создать в «Москве-Сити» кластер для органов власти Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал целесообразным создание программы по формированию в деловом центре "Москва-Сити" кластера для размещения федеральных органов исполнительной власти, сообщается на сайте кабмина.

Общество Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Спорт Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Экономика Счетная палата заявила, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам Счетная палата заявила по итогам аудита, что Федеральная служба исполнения наказаний некорректно рассчитывает объемы бюджетных средств, направляемых на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".