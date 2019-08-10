Общество

В Москве на проспекте Сахарова началась согласованная акция протестаГоворит Москва 07:02

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что мэрия потребовала отменить музыкальную часть митинга, пригрозив отозвать согласование.
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