Экономика

На мировых рынках – эйфория, в России взлетела капитализация компаний
Вести.Ru
вчера в 22:31

Кстати, компания Джефа Безоса снова обошла по капитализации Microsoft Билла Гейтса. По итогам сессии капитализация российских компаний взлетела более чем на 200 миллиардов рублей.
Вести.Ruвчера в 22:31

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Эффект примирения: как долго продлится оптимизм?

Вести.Финансвчера в 23:14

На мировых рынках – эйфория, в России взлетела капитализация компаний

Вести.Ruвчера в 22:31
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Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Экономика

ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку

Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 13:35
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.
Обновлено в 12:55
Энергетика

Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи

Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника.
Обновлено в 13:31
Экономика

В Счётной палате сообщили об убыточности конфискации имущества

В Счётной палате сообщили, что, согласно результатам проверки, Росимущество тратит на хранение конфискованного имущества больше средств, чем получает от его продажи.
Обновлено в 13:29
Экономика

Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога

В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году.
Обновлено в 12:49
Экономика

Палладий рекордно подорожал до уровня золота

Палладий во вторник, 4 декабря, на спотовом рынке подорожал до рекордных $1233,82 за тройскую унцию (одна унция — 31 г), вплотную приблизившись к цене на золото — $1239,98 за унцию, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 12:40
Экономика

В России может измениться вкус и качество пива

Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
Обновлено в 12:01
Экономика

«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей

АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.
Обновлено в 12:30
Финансы

Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках

Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 10:46
Экономика

Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа

При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 07:35
Экономика

Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году

Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы.
Обновлено в 13:34
Финансы

Минфин увеличит предложение на аукционах ОФЗ до 25 млрд рублей

На прошлой неделе Минфин сократил предложение на аукционах до 10 млрд руб.
Обновлено в 09:07
Экономика

Кабмин пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Правительство России приняло новую методику определения цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты, следует из документа о внесении изменений в постановление правительства.
Обновлено в 11:40
Экономика

Долги работодателей по зарплате в России превысили 3,2 млрд рублей

Работодатели задолжали перед 46,7 тыс. человек. Из них 47% — сотрудники обрабатывающих производств, еще 20% работают в сфере строительства.
Обновлено в 09:43
Политика

Греф не ожидает в ближайшее время жестких санкций против российских банков

США в начале 2019 г. могут ввести санкции против одного-двух российских банков, не входящих в число лидеров рынка.
Обновлено в 12:45
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