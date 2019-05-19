Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынкеРБК вчера в 14:13

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти. Подобный сценарий в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не исключил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
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Министерство энергетики России не исключает дефицита нефти на мировых рынках уже этим летом

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Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

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Минэнерго не исключило возникновения дефицита нефти на мировом рынке

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Мировые запасы нефти превысили оценки ОПЕК+

Московский Комсомолецвчера в 13:18
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Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП

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Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве

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Климатическое лето пришло в Москву на две недели раньше

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Общество

Два автомобильных моста разрушены на Кубани в результате подтопления

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Гаджеты

Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество

Принадлежащая Alphabet Inc. компания Google приостановила сотрудничество с Huawei Technologies в сферах, требующих передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
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Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
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Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

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АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

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Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
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Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
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