Энергетика
На мировом рынке может сформироваться значительный профицит нефти - Банк «Санкт-Петербург»
На мировом рынке может сформироваться значительный профицит нефти - Банк «Санкт-Петербург»Финмаркет04:48
Сохраняются опасения существенного замедления мирового спроса, в связи с чем на мировом рынке может сформироваться значительный профицит нефти", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".
Финмаркет04:48
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Спорт
Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Обновлено в 03:00
Общество
Мэр Клинцов пообещал возместить расходы на поездку детей в Турцию
Мэр Клинцов Олег Шкуратов заявил о готовности возместить благотворительному фонду имени Андрея Карлова расходы на организацию поездки детей в Турцию.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей
Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.
Обновлено в 04:57
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом
На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Общество
Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере видео с новогодним поздравлением для россиян.
Обновлено в 03:45
Политика
Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Авто
Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus
Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Обновлено в 00:22
Общество
Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете
Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».
Обновлено в 04:37
Происшествия
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Тольятти убили 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию
В Тольятти найдена убитой 16-летняя пловчиха. По информации телеканала НТВ, трагедия произошла в Автозаводском районе города.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
Роскачество проверило шампанское российского производства
Роскачество подвело итоги исследования шампанского российского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на организацию.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год
Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.
Обновлено в 04:20
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Трамп объяснил мальчику, до скольких лет можно верить в Санта-Клауса
Президент США Дональд Трамп во время разговора с семилетним мальчиком спросил его, верит ли он в Санта-Клауса.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Против сына Игоря Талькова возбудили уголовное дело
В отношении Игоря Талькова-младшего, сына певца Игоря Талькова, возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.
Обновлено в 04:15
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Москве задержан лидер фанатской группировки ЦСКА
Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златогоров был задержан утром 25 декабря из-за драки между российскими и итальянскими болельщиками, которая произошла в начале ноября.
Обновлено в 04:25
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Космос
Российская S7 Space планирует построить орбитальный космодром
Ранее гендиректор S7 Space Сергей Сопов заявил, что компания планирует построить в Самаре завод по производству ракетных двигателей НК-33.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО
Организатору убийства Галины Старовойтовой в Петербурге Юрию Колчину отказано в условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 04:53
Политика
США планировали создать в Симферополе биолабораторию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Политика
В Киеве испугались утраты документов об «украинском Крыме»
Разрыв Киевом Договора о дружбе с Россией сделает украинские позиции в притязании на Крым еще более слабыми, спрогнозировал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Минск назвал военной угрозой планы Польши разместить у себя базу США
Если Польша действительно разместит на своей территории военные базы США, то Белоруссия расценит это как источник военной угрозы.
Обновлено в 05:15
Экономика
Hyundai с партнерами вложит более 35 млрд руб. в завод в Петербурге
Как рассказал РБК представитель Hyundai, 16,679 млрд руб. будут вложены со стороны завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», также дополнительные инвестиции поступят от компаний-поставщиков, входящих в Hyundai Motor Group.
Обновлено в 03:52
Общество
Стало известно имя обладательницы титула «Мисс Москва-2018»
Титул столичный красавицы года завоевала 24-летняя Алеся Семеренко.
Обновлено вчера в 18:35
Энергетика
Мировые цены на нефть рухнули на 5%
Вечером 24 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent впервые с 13 июля 2017 года снизилась на 5,7% — до 50,7 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Раскрыта деятельность американских лабораторий у границ России
В американских лабораториях, расположенных на территории постсоветского пространства, могут искусственно изменять ряд вирусов.
Обновлено в 05:11
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Британские власти развернут по всей стране системы обнаружения дронов
Власти Великобритании намерены разместить по всей стране системы обнаружения беспилотных устройств, чтобы предотвратить инциденты, подобные случившимся в лондонском аэропорту Гатвик.
Обновлено вчера в 20:19