Опубликовано видео с места взрыва в ПетербургеRT на русском 12:50

Опубликовано видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек.

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

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