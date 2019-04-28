Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в ПетербургеRT на русском 12:50

Опубликовано видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадал один человек.
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Власти Невского района прокомментировали ситуацию с подорвавшимся на мине петербуржцем

78.ru12:28

20-летний искатель металлолома на дне Невы лишился кисти руки. Он потерял много крови

Фонтанка.Ру13:27

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

РИА Новости12:15

В Росгвардии заявили, что взрыв в Петербурге мог быть вызван сдетонировавшим снарядом

ТАСС12:16

На Октябрьской набережной, 40 прогремел взрыв

Gazeta.SPb09:37

Первые кадры с места взрыва на Октябрьской набережной в Петербурге

Пятый канал10:00

Причиной взрыва на Октябрьской набережной стал немецкий снаряд военных времен

Петербургский дневник11:56
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Происшествия

В доме рэпера Гуфа случился пожар

Обновлено в 09:46
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Гаджеты

Motorola показала официальные изображения смартфона Moto RAZR 2019

Американская компания Motorola подтвердила слухи о складном смартфоне фотографиями новой модели Moto RAZR 2019.
Обновлено в 08:59
Происшествия

На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Футбол

Краснодар — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)

Петербургский "Зенит", обыгравший 28 апреля "Крылья Советов", гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Обновлено в 12:24
Культура

Итоги «Голоса» считала петербургская компания

Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Космос

Гиперзвуковая ракета-носитель будет запущена в 2020 году

Испытания гиперзвуковой ракеты-носителя планируется начать в 2020 году.
Обновлено в 09:11
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Кино

Мировые сборы финала «Мстителей» составили $1,2 млрд

Последняя часть супергеройского фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на дистрибутора Walt Disney Co. В США и Канаде — крупнейшем кинорынке — цифра составила $350 млн.
Обновлено в 13:23
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.
Обновлено в 08:51
Происшествия

На Серовском тракте из-за снега образовалась большая пробка

На Серовском тракте сегодня из-за выпавшего снега случилось много ДТП.
Обновлено в 05:13
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров

Обновлено в 13:11
Политика

Путин рассказал о разговоре с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 14:48
Гаджеты

Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen

Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Политика

На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Происшествия

На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Хоккей

Сборная США обыграла Канаду и завоевала бронзовые медали ЮЧМ-2019

Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой

Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Религия

В иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме провели ежегодный обряд сошествия Благодатного огня. Православные проводят его сегодня, накануне Пасхи.
Обновлено вчера в 08:42
Автоспорт

Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Обновлено в 12:46
Культура

Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 13:08
Главное