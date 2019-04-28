Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНRT на русском 09:58
В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области RT сообщили, что на место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНа. Представитель ведомства подтвердил факт происшествия на Октябрьской набережной.
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Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Обновлено вчера в 22:25
Музыка
Дочь Алсу победила в детском «Голосе»
Абрамова входила в команду Светланы Лободы, в финале она исполнила композицию Джуди Гарленд под названием «Somewhere Over The Rainbow».
Обновлено 26 апреля в 18:41
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Автоспорт
Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Общество
В Москву возвращаются ночные заморозки
Синоптики ожидают, что в ближайшие пару дней температура воздуха в Москве и Подмосковье не будет превышать 13 градусов тепла.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Футбол
Дмитрий Аленичев: Надо было удерживать ничью, но команда пошла вперед
Наверное, нужно было постараться удержать ничью, но наши футболисты пошли вперед, а я не смог до них докричаться.
Обновлено в 09:29
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Сан-Паулу манекенщик упал на подиуме и умер
Модель Талес Котта умер, упав на подиуме во время дефиле в заключительный день Недели моды в Сан-Паулу, пишет Folha de São Paulo со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 00:40
Политика
В Казахстане девять человек претендуют на пост президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила приём заявлений от желающих стать кандидатом в президенты Казахстана, документы подали девять человек.
Обновлено в 09:55
Футбол
Зенит — Крылья Советов 3:2 (2-й тайм)
"Зенит" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 26-го тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:06
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» вышел в английскую Премьер-лигу
Официально о выходе «Шеффилда» стало известно сегодня, после того как «Лидс Юнайтед» сыграл вничью в матче 45-го тура Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1). За тур до окончания чемпионата «Шеффилд» занимает 2-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, опережая «Лидс» на 5 очков.
Обновлено в 09:32
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву
Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через КНР, застряла в аэропорту города Гуанчжоу.
Обновлено в 10:28
Политика
На Украине остались недовольны тем, как Зеленский ответил Путину
Ответ президенту России Владимиру Путину со стороны будущего украинского лидера Владимира Зеленского был неоднозначно встречен на Украине – некоторые обвинили его в глупости, а другие заметили продолжение риторики Петра Порошенко.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Политика
СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустит кредитную карту
Компания Xiaomi выпустит кредитную карту совместно с одним из китайских банков.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Российские военные ловят беспилотники сетью
Посадку беспилотника «Орлан-10» с помощью сети на российский фрегат «Адмирал Эссен» 28 апреля показал телеканал «Звезда».
Обновлено в 10:18
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В Китае создали копию российского истребителя Су-35
Разработчики из Китая уже завершили работы над Shenyang J-11D и провели испытания самолёта, после чего заявили, что их истребитель имеет те же возможности, что и российский Су-35.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Арсенал» разгромно проиграл «Лестеру»
В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» принимал «Арсенал».
Обновлено в 09:17
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32