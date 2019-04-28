На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНRT на русском 09:58

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области RT сообщили, что на место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНа. Представитель ведомства подтвердил факт происшествия на Октябрьской набережной.

На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

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