Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Вести.Ru
16:22

Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске. Об этом СМИ сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Вести.Ru16:22
Светлана Петренко
В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено.
— Светлана ПетренкоNews.ru 16:53
с чего всё началось
В официальном сообщении Следственного комитета, которое было опубликовано
 вечером 1 января, указывается, что ведомство отрабатывает все возможные версии произошедшего.
РБК16:00

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